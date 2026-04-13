Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Γεμάτα πλοία και έντονη κινητικότητα στους δρόμους

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς την Αττική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με γεμάτα πλοία και αυξημένη κίνηση.
  • Στο λιμάνι του Πειραιά προγραμματίζονται 14 δρομολόγια από νησιά του Αιγαίου και 34 αφίξεις από τον Αργοσαρωνικό.
  • Στη Ραφήνα αναμένονται 15 αφίξεις πλοίων και στο Λαύριο 8 δρομολόγια από τις Κυκλάδες.
  • Η επιστροφή πραγματοποιείται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εικόνα αντίστοιχη της αναχώρησης πριν το Πάσχα.
  • Από την Τρίτη οι πολίτες επιστρέφουν στους κανονικούς ρυθμούς εργασίας και υποχρεώσεων μετά το Πάσχα.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τα λιμάνια της Αττικής να γεμίζουν ξανά από ταξιδιώτες που εγκαταλείπουν τα νησιά και επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους.

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται έντονη κινητικότητα, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένονται δεκάδες αφίξεις πλοίων. Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται 14 δρομολόγια από νησιά του Αιγαίου, ενώ ακόμη 34 πλοία φτάνουν από προορισμούς του Αργοσαρωνικού, μεταφέροντας χιλιάδες επιβάτες.

Κίνηση και σε Ραφήνα και Λαύριο

Αυξημένη είναι η δραστηριότητα και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Στη Ραφήνα αναμένονται 15 αφίξεις πλοίων, ενώ στο Λαύριο καταγράφονται 8 δρομολόγια από τις Κυκλάδες, επιβεβαιώνοντας την κορύφωση της επιστροφής.

Σταδιακή επιστροφή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Η επιστροφή των ταξιδιωτών πραγματοποιείται σταδιακά, με την εικόνα στα λιμάνια να θυμίζει τις ημέρες της αναχώρησης πριν το Πάσχα - αυτή τη φορά όμως με αντίστροφη κατεύθυνση.

Για χιλιάδες πολίτες που εκμεταλλεύτηκαν την πασχαλινή περίοδο για λίγες ημέρες ξεκούρασης, η χαλαρή διάθεση των διακοπών ολοκληρώνεται. Από αύριο, Τρίτη, η επιστροφή στους ρυθμούς της δουλειάς και των υποχρεώσεων είναι πλέον γεγονός.

