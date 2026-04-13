Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση σήμερα Δευτέρα του Πάσχα - Που θα χτυπήσει ο αφρομεσογειακός κυκλώνας

Σύντομη ανάπαυλα από τα καιρικά φαινόμενα, σήμερα Δευτέρα του Πάσχα, καθώς καιρός θα είναι σχετικά βελτιωμένος μέχρι να έρθει νέα επιδείνωση την Τρίτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από το μεσημέρι της Τρίτης και έπειτα, όπου θα ξεκινήσουν βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Όπως επεσήμανε ο προγνώστης καιρού από την Πέμπτη (16/4) και μετά ο καιρός θα είναι άστατος και από 18-19/4 αναμένονται λασποβροχές, ενώ 20-21/4 θα έχουμε νέα φαινόμενα στη ηπειρωτικά ορεινά.

Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

Η ατμοσφαιρική σταθερότητα που χαρακτήρισε τις πρώτες ημέρες του Απριλίου φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.

Μετά από περίπου μία εβδομάδα κυριαρχίας του υποτροπικού αντικυκλώνα, που έφερε σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά.

Η αλλαγή αυτή έγινε αισθητή και στην Ελλάδα, με σταδιακή αύξηση της συννεφιάς και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η επιδείνωση θα κορυφωθεί από τη Δευτέρα και μέσα στην εβδομάδα, όταν το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Τότε αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με φαινόμενα που κατά τόπους θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών έχουν «φορτίσει» την ατμόσφαιρα με ενέργεια. Η σύγκρουση αυτής της θερμής μάζας με το ψυχρότερο και ασταθές σύστημα θα ευνοήσει την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, πιθανόν και οργανωμένων, με χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στη δυτική και κεντρική χώρα, αλλά και τμήματα της Πελοποννήσου, ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο των πιο έντονων φαινομένων.

Στη νότια Ελλάδα, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από έντονες βροχοπτώσεις, καθώς οι υγρές νοτιοανατολικές ροές θα προσκρούουν στα ορεινά. Δεν αποκλείονται τοπικά μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα πολύ υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Στα ορεινά της χώρας θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού θα είναι η έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ο κυκλώνας θα λειτουργήσει σαν «αντλία», μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες σκόνης προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα ουρανούς σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί, αλλά και λασποβροχές που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές.

Το φαινόμενο αυτό, πέρα από την εικόνα, επηρεάζει και την εξέλιξη του καιρού, καθώς τα σωματίδια σκόνης λειτουργούν ως πυρήνες συμπύκνωσης, ενισχύοντας τα φαινόμενα και καθιστώντας την κακοκαιρία πιο σύνθετη και έντονη.