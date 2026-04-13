Eπιστροφή εκδρομέων Πάσχα – Αυξημένη κίνηση σε εθνικές οδούς, διόδια και λιμάνια

Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με την κίνηση να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, στα διόδια αλλά και τα μεγάλα λιμάνια.

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στα διόδια της Ελευσίνας, με τα οχήματα να κινούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όμως, λίγο μετά τις 11:00 άρχισαν να καταγράφονται καθυστερήσεις, οπότε απαιτείται υπομονή από τους οδηγούς.

Η κίνηση προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά μέσα στην ημέρα, με την κορύφωση να αναμένεται κατά τις μεσημβρινές ώρες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τροχαίας.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, περισσότερα από 450.000 οχήματα εγκατέλειψαν το Λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ, από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής του Πάσχα έως τις 06:00 σήμερα, 32.948 οχήματα επέστρεψαν από την Κόρινθο μέσω των διοδίων της Ελευσίνας.

Παράλληλα, 28.466 οχήματα εισήλθαν στην Αττική από τη Λαμία μέσω των διοδίων Αφιδνών.

Ουρές και στα Μάλγαρα

Στα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα επιστροφής προς Θεσσαλονίκη, οι υπεύθυνοι των διοδίων έχουν ανοίξει 7 πύλες για την είσοδο και αν χρειαστεί, θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός σε 9, αφήνοντας άλλες 6 για την έξοδο.

Από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, πέρασαν 6.000 οχήματα από τα διόδια των Μαλγάρων, ενώ, το τελευταίο εικοσιτετράωρο υπολογίζονται ότι περίπου 19.000 αυτοκίνητα επέστρεψαν Θεσσαλονίκη.

Συνολικά από τις Εθνικές Οδούς Θεσσαλονίκης – Αθηνών, Θεσσαλονίκης – Καβάλας και Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών πέρασαν 42.000 αυτοκίνητα προς την πόλη.

Οι Αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς η αυξημένη επιστροφή αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά το οδικό δίκτυο τις επόμενες ώρες.

