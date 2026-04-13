Καιρός: Με λασποβροχές η επιστροφή των εκδρομέων - Νέα επιδείνωση από βδομάδα

Πού και πότε θα χτυπήσει ο αφρομεσογειακός κυκλώνας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πρόγνωση καιρού

Σάκης Αρναούτογλου/youtube
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από το μεσημέρι της Τρίτης 14 Απριλίου αναμένονται βροχές και την Τετάρτη θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια της Ελλάδας.
  • Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με λασποβροχές λόγω αφρικανικής σκόνης που μεταφέρεται από αφρομεσογειακό κυκλώνα.
  • Νέα έντονα φαινόμενα με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους προβλέπονται από τη Δευτέρα και μέσα στην εβδομάδα, κυρίως στη δυτική, κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο.
  • Η θερμοκρασία θα πέσει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με χιονοπτώσεις στα ορεινά μεγάλα υψόμετρα.
  • Η αφρικανική σκόνη ενισχύει τα καιρικά φαινόμενα, προκαλώντας σύνθετη και έντονη κακοκαιρία και λασποβροχές σε πολλές περιοχές.
Snapshot powered by AI

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι της Τρίτης 14 Απριλίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου. Όπως εκτιμά, αναμένονται βροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ την Τετάρτη φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Όπως προκύπτει από την πρόγνωση του μετεωρολόγου, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με βασικό χαρακτηριστικό τις λασποβροχές, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένονται νέα έντονα φαινόμενα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι τις επόμενες μέρες αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία θα επηρεάσει τη χώρα μας.

Έρχεται νέα κακοκαιρία από βδομάδα

Μετά από περίπου μία εβδομάδα κυριαρχίας του υποτροπικού αντικυκλώνα, που έφερε σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά, εξηγεί ο μετεωρολόγος και προσθέτει: «Η αλλαγή αυτή έγινε αισθητή και στην Ελλάδα, με σταδιακή αύξηση της συννεφιάς και μεταφορά αφρικανικής σκόνης»

Η επιδείνωση θα κορυφωθεί από τη Δευτέρα και μέσα στην εβδομάδα, όταν το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Τότε αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με φαινόμενα που κατά τόπους θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών έχουν «φορτίσει» την ατμόσφαιρα με ενέργεια. Η σύγκρουση αυτής της θερμής μάζας με το ψυχρότερο και ασταθές σύστημα θα ευνοήσει την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, πιθανόν και οργανωμένων, με χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στη δυτική και κεντρική χώρα, αλλά και τμήματα της Πελοποννήσου, ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο των πιο έντονων φαινομένων.

Στη νότια Ελλάδα, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από έντονες βροχοπτώσεις, καθώς οι υγρές νοτιοανατολικές ροές θα προσκρούουν στα ορεινά. Δεν αποκλείονται τοπικά μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα πολύ υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Στα ορεινά της χώρας θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού θα είναι η έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ο κυκλώνας θα λειτουργήσει σαν «αντλία», μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες σκόνης προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα ουρανούς σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί, αλλά και λασποβροχές που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές, τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Το φαινόμενο αυτό, πέρα από την εικόνα, επηρεάζει και την εξέλιξη του καιρού, καθώς τα σωματίδια σκόνης λειτουργούν ως πυρήνες συμπύκνωσης, ενισχύοντας τα φαινόμενα και καθιστώντας την κακοκαιρία πιο σύνθετη και έντονη.

Σχόλια
