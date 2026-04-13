ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη
Οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Με μειωμένες συχνότητες θα κινηθούν σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς βρίσκεται ακόμη σε ισχύ το ειδικό εορταστικό πρόγραμμα για λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ. Με μειωμένες συχνότητες και συγκεκριμένα με πρόγραμμα Σαββάτου, θα κινηθούν και αύριο τα ΜΜΜ.
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ σήμερα και αύριο
Δευτέρα του Πάσχα (13/04)
- Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά
Τρίτη του Πάσχα (14/04)
- Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά (05:30–22:30) και ανά 11,5–15 λεπτά αργότερα
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5–8,5 λεπτά έως τις 23:00
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5–7 λεπτά (07:00–22:00) και ανά 6,5–9,5 λεπτά αργότερα
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά στη συνέχεια
