Επιστροφή εκδρομέων Πάσχα: «Στο κόκκινο» δρόμοι και λιμάνια - Πού είναι τα σημαντικότερα προβλήματα

Στα ΚΤΕΛ Κηφισού η κίνηση παραμένει ήπια μέχρι στιγμής, αλλά αναμένεται σημαντική αύξηση των αφίξεων τις επόμενες ώρες.

Με αμείωτη ένταση εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς το λεκανοπέδιο, με το οδικό δίκτυο να επιβαρύνεται σταδιακά από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα και τις Αρχές να αναμένουν κορύφωση της κίνησης το απόγευμα.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην εθνική οδό Κορίνθου–Αθηνών, ενώ αυξημένη ροή παρατηρείται και στην Αθηνών–Λαμίας. Στα διόδια Ελευσίνας έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές οχημάτων, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στην περιοχή του Ισθμού.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται και τα λιμάνια της Αττικής, με δεκάδες δρομολόγια πλοίων από τα νησιά, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν από τους πασχαλινούς προορισμούς, συνθέτοντας ένα σκηνικό μαζικής επανόδου σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Μετά τα διόδια, προς το παρόν η κυκλοφορία διεξάγεται πιο ομαλά, ωστόσο η πίεση αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες.

Αυξημένη είναι η ροή και στην Αθηνών–Λαμίας, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά, με την Τροχαία να βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής του Πάσχα έως την ίδια ώρα τη Δευτέρα, περίπου 33.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας επιστρέφοντας από την Κόρινθο, ενώ πάνω από 28.000 οχήματα κινήθηκαν μέσω των διοδίων Αφιδνών από τη Λαμία προς την Αθήνα. Η ροή αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω όσο πλησιάζουμε προς το απόγευμα.

Στα ΚΤΕΛ Κηφισού, η εικόνα παραμένει μέχρι στιγμής σχετικά ήπια, με περιορισμένες αφίξεις λεωφορείων, κυρίως από τη Μεσσηνία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες η κίνηση θα ενισχυθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι εκδρομείς παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής.

Στιγμιότυπο από το ΚΤΕΛ Κηφισού Eurokinissi

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η δραστηριότητα και στα λιμάνια της Αττικής. Στον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 14 δρομολόγια πλοίων, 22 δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό και 12 ταχύπλοα, εξυπηρετώντας μεγάλο όγκο επιβατών που επιστρέφουν από τα νησιά. Στη Ραφήνα αναμένονται 15 αφίξεις πλοίων, εκ των οποίων τα 4 προέρχονται από το Μαρμάρι, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια.

Το σκηνικό της μαζικής επιστροφής αναμένεται να κορυφωθεί τις απογευματινές ώρες.

Διαβάστε επίσης