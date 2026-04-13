Επιστροφή εκδρομέων του Πάσχα: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών- Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας

Από νωρίς το πρωί παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Παρατηρείται αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια της Αττικής και στο οδικό δίκτυο, με μεγαλύτερη συμφόρηση τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
  • Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, με χαμηλές ταχύτητες και στασεις, καθώς και κλείσιμο τμήματος στην παλαιά εθνική οδό κοντά στην Κινέτα.
  • Η εθνική οδός Αθηνών–Λαμίας παρουσιάζει καθυστερήσεις κυρίως από τον Αυλώνα έως τη Μαλακάσα και αναμονές στα διόδια Αφιδνών.
  • Περισσότεροι από 660.000 οδηγοί αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο, με δεύτερο κύμα επιστροφών την Τρίτη του Πάσχα (14/4).
  • Η Τροχαία έχει αυξήσει την παρουσία της και ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου προς τα αστικά κέντρα έως τις 22:00.
Με υπομονή πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί που επιστρέφουν από τις πασχαλινές τους διακοπές στα μεγάλα αστικά κέντρα. Από νωρίς το πρωί παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο, ενώ η μεγαλύτερη επιβάρυνση σημειώνεται τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σημαντική συμφόρηση καταγράφεται στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, όπου από το ύψος του Κιάτου έως και τμήματα κοντά στους Αγίους Θεοδώρους, αλλά και από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες ή παρουσιάζονται κατά διαστήματα στάσεις.

xarths.jpg

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, αν και εντοπίζονται καθυστερήσεις από τον Αυλώνα έως τη Μαλακάσα, καθώς και μικρές αναμονές στα διόδια Αφιδνών.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, καταγράφονται σημαντικά προβλήματα και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, η οποία έχει κλείσει στο ύψος της Κινέτας για περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα την εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη νέα εθνική.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 660.000 οδηγούς που θα επιστρέψουν συνολικά στο Λεκανοπέδιο, ενώ αναμένεται και δεύτερο κύμα επιστροφών την Τρίτη του Πάσχα (14/4).

Λόγω της αυξημένης κίνησης, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα σε όλη τη χώρα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας και να αρχίσει να υποχωρεί αργά το βράδυ.

Βάσει των στοιχείων της Τροχαίας, από τις 06:00 χθες έως τις 06:00 σήμερα διήλθαν συνολικά 61.414 οχήματα από τα δύο εθνικά δίκτυα (32.948 από την Αθηνών–Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών–Λαμίας). Επιπλέον, από τις 06:00 έως τις 12:00 σήμερα, επέστρεψαν στην Αττική 7.665 οχήματα μέσω της Αθηνών–Κορίνθου και 3.851 μέσω της Αθηνών–Λαμίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

