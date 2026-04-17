Πώς η Vodafone κάνει το Internet πιο ασφαλές για παιδιά και γονείς

Η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται να είναι πηγή ανησυχίας

Πώς η Vodafone κάνει το Internet πιο ασφαλές για παιδιά και γονείς
Το Διαδίκτυο είναι πλέον σήμερα ένα φυσικό κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Μέσα από αυτό επικοινωνούν, μαθαίνουν, ψυχαγωγούνται και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους. Και όσο αυξάνεται η παρουσία τους στον ψηφιακό κόσμο, τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη των γονιών να νιώθουν ότι τα παιδιά τους κινούνται σε ένα περιβάλλον που τα υποστηρίζει και τα προστατεύει.

Η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται να είναι πηγή ανησυχίας. Όταν αξιοποιείται σωστά, μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος σύμμαχος για όλη την οικογένεια. Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει η Vodafone, μέσα από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, που συνδυάζει τη συνδεσιμότητα με την ασφάλεια, δημιουργώντας μια εμπειρία που καλύπτει κάθε ανάγκη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα εργαλεία, αλλά για μια ενιαία προσέγγιση που δίνει στους γονείς τη σιγουριά ότι έχουν όλα όσα χρειάζονται, σε ένα περιβάλλον απλό και εύχρηστο.

Στην καρδιά αυτού του οικοσυστήματος βρίσκεται η συνεργασία της Vodafone με την Qustodio, μία από τις κορυφαίες εφαρμογές γονικού ελέγχου διεθνώς. Μέσα από την εφαρμογή, οι γονείς μπορούν εύκολα να προσαρμόζουν την εμπειρία χρήσης των συσκευών των παιδιών τους, φιλτράροντας περιεχόμενο και διαμορφώνοντας τον χρόνο τον οποίο αφιερώνουν στην οθόνη με τρόπο που ταιριάζει στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, λειτουργίες όπως ο εντοπισμός συσκευής σε πραγματικό χρόνο και η δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση ανάγκης προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο σιγουριάς. Είτε πρόκειται για τη διαδρομή προς το σχολείο, είτε για δραστηριότητες εκτός σπιτιού, ή ακόμη και για ένα ταξίδι, οι γονείς μπορούν να νιώθουν πιο ήρεμοι, γνωρίζοντας ότι έχουν έναν αξιόπιστο σύμμαχο δίπλα τους.

Η εμπειρία αυτή ξεκινά ήδη από την πρώτη επαφή του παιδιού με την τεχνολογία. Η Vodafone έχει δημιουργήσει μια νέα γκάμα συσκευών ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, που επιτρέπει μια ομαλή και ασφαλή είσοδο στον ψηφιακό κόσμο. Smartphones, tablets και smartwatches έρχονται προρυθμισμένα με συγκεκριμένες δυνατότητες και εφαρμογές, ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με τρόπο που ανταποκρίνεται στην ηλικία τους, χωρίς να τους στερεί τίποτα από τη χαρά και τη δημιουργικότητα που φέρνει μαζί της.

Σε αυτό το πλαίσιο, το καρτοπρόγραμμα «Vodafone SafeGrow» συμπληρώνει την εμπειρία, προσφέροντας μια σταθερή και προβλέψιμη λύση επικοινωνίας. Με συγκεκριμένο μηνιαίο κόστος και δυνατότητα προσαρμογής των δεδομένων καθώς μεγαλώνει το παιδί, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η χρήση της κινητής γίνεται με άνεση και διαφάνεια, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς.

Την ίδια στιγμή, η Vodafone φροντίζει να καλύπτει και μια εξίσου σημαντική διάσταση: τη σχέση των παιδιών με τον ίδιο τον ψηφιακό κόσμο. Η εφαρμογή Tozi, που προσφέρεται δωρεάν από το Ίδρυμα Vodafone, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του οικοσυστήματος. Μέσα από διαδραστικό περιεχόμενο, βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, να κατανοήσουν καλύτερα την online συμπεριφορά και να διαχειρίζονται πιο ώριμα τις ψηφιακές τους εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία δεν λειτουργεί απλώς ως εργαλείο, αλλά ως μέσο ενδυνάμωσης, ενισχύοντας τον διάλογο μέσα στην οικογένεια και δημιουργώντας τις βάσεις για μια υγιή ψηφιακή καθημερινότητα.

Η φιλοσοφία της Vodafone είναι απλή και ξεκάθαρη: Σε έναν κόσμο όπου η σύνδεση είναι συνεχής, η εταιρεία φέρνει μια ολοκληρωμένη πρόταση που κάνει τη ζωή πιο απλή για τους γονείς και πιο ασφαλή για τα παιδιά. Συνδυάζοντας δίκτυο, υπηρεσίες, συσκευές και εφαρμογές, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλη η οικογένεια μπορεί να απολαμβάνει τις δυνατότητες του Internet με σιγουριά.

Γιατί τελικά, η οικογενειακή σύνδεση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και όταν είναι όπως πρέπει να είναι, τότε είναι ασφαλής.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Εθνική ανάγκη η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και η ανταγωνιστικότητα

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Απολογία Στάρμερ: Είμαι εξοργισμένος που δεν μου είπαν για τον Μάντελσον - Είναι ασυγχώρητο

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Τιτανικός: Σωσίβιο επιζώντα βγαίνει σε δημοπρασία - Η αξία του μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτητής πετάει δύο φορές την εβδομάδα για να αποφύγει το ενοίκιο - Πώς γλιτώνει εκατοντάδες ευρώ

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

15:30ΥΓΕΙΑ

Ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού: «Για κάθε γενιά, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή»

15:28ANNOUNCEMENTS

Η Skoda αναδεικνύει τη νέα σχεδιαστική της ταυτότητα στο Milan Design Week

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Vodafone κάνει το Internet πιο ασφαλές για παιδιά και γονείς

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Στο Παρίσι θα συζητηθεί η συγκρότηση μίας «Συμμαχίας των Προθύμων» για τα Στενά του Ορμούζ – Πού διαφωνούν Γαλλία και Γερμανία

15:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Τρεις αγωνιστικές τιμωρία στον Τζόουνς - Τελικά δεν έκανε το… σήμα της νίκης

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Υποβλήθηκαν αυτοματοποιημένα οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις για 1 εκατ. φυσικά πρόσωπα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου: Ένας τραυματίας σε σύγκρουση φορτηγού με δίκυκλο

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν… αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Παραδοχή 26χρονου ότι αγόρασε τα ναρκωτικά – «Νόμιζα πως η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση»

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Πριν από 21 χρόνια: Όταν η Σαχάρα «κατάπιε» την Κρήτη – Η μέρα που ο ουρανός έγινε πορτοκαλί από την αφρικανική σκόνη

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αφθώδης πυρετός: Στη Μυτιλήνη 10 κτηνίατροι για επιτήρηση της νόσου – Δημιουργείται μονάδα διαχείρισης κρίσης

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με εξαφανίσεις και θανάτους 10 Αμερικανών επιστημόνων – Τραμπ: «Αρκετά σοβαρή υπόθεση»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προειδοποίηση του ΕΦΕΤ μετά την ανάκληση παρτίδας φέτας: Τι να κάνετε αν την προμηθευτήκατε χύμα

14:32ANNOUNCEMENTS

 H Nova αναδεικνύει την 40ή επέτειο του Τσερνόμπιλ με special αφιερώματα στα θεματικά κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:19ΥΓΕΙΑ

Μελέτη για τη σχέση των εμβολίων της COVID-19 και νόσων του αίματος - «Ξύπνησε» μια λανθάνουσα διαταραχή;

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Παραδοχή 26χρονου ότι αγόρασε τα ναρκωτικά – «Νόμιζα πως η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη στον Ισθμό: Είχε φύγει χτες από τη Φιλοθέη

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: «Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;» – Τα τελευταία λόγια της 7χρονης στον διανομέα που τη σκότωσε

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ ήταν ζωντανή, πού ήταν οι γιατροί στο νοσοκομείο;» λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προειδοποίηση του ΕΦΕΤ μετά την ανάκληση παρτίδας φέτας: Τι να κάνετε αν την προμηθευτήκατε χύμα

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

10:30LIFESTYLE

Klavdia: Μιλά για την υπόθεση με τα ιδιωτικά της βίντεο - «Το άσχημο είναι πως συνέδεσαν τον Oge»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Άσια Καρέρα: Από τη βιομηχανία ταινιών για ενηλίκες στη νομική - Πέρασε τις εξετάσεις και ετοιμάζεται να γίνει δικηγόρος

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με εξαφανίσεις και θανάτους 10 Αμερικανών επιστημόνων – Τραμπ: «Αρκετά σοβαρή υπόθεση»

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ