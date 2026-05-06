Κάθειρξη 18 ετών στον καθηγητή από τη Σητεία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών

Οι πρώην μαθήτριες και οι οικογένειές τους εξέφρασαν ανακούφιση και δικαίωση μετά την καταδίκη.

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών καταδικάστηκε ομόφωνα την Τετάρτη (06/05) από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου εκπαιδευτικός από τη Σητεία, ο οποίος είχε παραπεμφθεί σε δίκη με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια.

Σύμφωνα με το cretalive, η υπόθεση αφορούσε τρεις ανήλικες μαθήτριες του κατηγορούμενου σε ιδιωτικό φροντιστήριο. Ο ίδιος αρνήθηκε εξαρχής τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για σκευωρία. Δεν παρέστη στην τελευταία συνεδρίαση της δίκης, εκπροσωπούμενος από τον δικηγόρο που του είχε διοριστεί από το δικαστήριο, ενώ συνελήφθη αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης.

Το ΜΟΔ Ηρακλείου τον έκρινε ομόφωνα ένοχο και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 18 ετών κατά συγχώνευση, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που οδηγεί στην άμεση φυλάκισή του.

Στο άκουσμα της απόφασης, οι πρώην μαθήτριες και οι οικογένειές τους ξέσπασαν σε κλάματα, εκφράζοντας συναισθήματα ανακούφισης και δικαίωσης.

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την εξέλιξη της δίκης και την καταδίκη του κατηγορουμένου για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια», δήλωσε η δικηγόρος των οικογενειών, Αλεξάνδρα Σπανάκη.