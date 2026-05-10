Πειραιάς: Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη 22χρονος στον Πειραιά για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια

  • Ο δράστης αρνήθηκε τον έλεγχο, προσπάθησε να διαφύγει με όχημα και προκάλεσε υλικές ζημιές σε υπηρεσιακά και σταθμευμένα οχήματα.
  • Κατά τη διαφυγή, πέταξε σακούλα που περιείχε 530 γραμμάρια κοκαΐνης, με εκτιμώμενο όφελος πώλησης από 26.500 έως 53.000 ευρώ.
  • Κατασχέθηκαν η ποσότητα ναρκωτικών, το όχημα μεταφοράς και ένα κινητό τηλέφωνο.
  • Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε έναν 22χρονο σε περιοχή του Πειραιά, για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», σε συνδυασμό με το άρθρο 167 του Π.Κ. «Βία κατά υπαλλήλων» και το άρθρο 169 του Π.Κ. «Απείθεια», από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκε ο 22χρονος, ως οδηγός Ι.Χ.Ε. οχήματος στον Πειραιά, ο οποίος αφού αντιλήφθηκε την παρουσία των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους για διενέργεια νομότυπου ελέγχου και επιχείρησε να διαφύγει. Κατά την προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, εκκίνησε το Ι.Χ.Ε. όχημά του δίχως να υπακούει στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των υπηρεσιακών οχημάτων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., επιχειρώντας να τραυματίσει τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στη συνέχεια, αφού προκάλεσε υλικές ζημιές στα υπηρεσιακά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και σε σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. όχημα, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη Γραφείου Ασφάλειας και Π.Ο.Δ.ΙΝ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ο ανωτέρω απέρριψε μία νάιλον σακούλα η οποία περιείχε ένα χάρτινο κουτί, εντός του οποίου εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους πεντακοσίων τριάντα γραμμαρίων (530 γρ.).

Το προσδοκώμενο όφελος πώλησης των ναρκωτικών ουσιών, κυμαίνεται μεταξύ των ποσών των είκοσι έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (26.500 €) και των πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000 €).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ένα Ι.Χ.Ε. όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

