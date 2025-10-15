Το 70% των ανθρώπων που έχουν «εμπειρία θανάτου» κάνουν αυτή την αλλαγή ζωής - Δεν είναι το διαζύγιο

Μία έρευνα δείχνει τι αλλάζουν στη ζωή τους οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί κοντά στον θάνατο

Το 70% των ανθρώπων που έχουν «εμπειρία θανάτου» κάνουν αυτή την αλλαγή ζωής - Δεν είναι το διαζύγιο
Οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί στο κατώφλι του θανάτου και έχουν επιστρέψει εμφανίζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά στη συνέχεια της ζωής τους, με τους περισσότερους να προχωρούν σε αλλαγές, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια για το πώς αντιμετωπίζουν .

Οι επιθανάτιες εμπειρίες (NDE), ιδιαίτερα σε ανθρώπους βαριά ασθενείς, κατέχει ένα ποσοστό 15%, το οποίο περιλαμβάνει εξωσωματική αίσθηση, μια συνάντηση με ένα νεκρό αγαπημένο πρόσωπο, ένα όραμα ενός λαμπερού φωτός, μια γρήγορη ανασκόπηση των ορόσημων της ζωής τους ή μια βαθιά αίσθηση γαλήνης.

Στην έρευνα συμμετείχαν 167 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μία επιθανάτια εμπειρία, και διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το 70% των συμμετεχόντων ανέφεραν μια αλλαγή στις θρησκευτικές ή πνευματικές τους πεποιθήσεις και τους φόβους τους για θάνατο, αμέσως μετά.

Άλλοι χρησιμοποίησαν το περιστατικό για να επαναξιολογήσουν τις προσωπικές τους σχέσεις, με πάνω από το 20% να αναφέρει διαζύγια ή χωρισμούς.

Η απομόνωση και η μοναξιά ήταν επίσης επαναλαμβανόμενα θέματα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές το 64% των συμμετεχόντων επικοινώνησε με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πνευματικούς συμβούλους ή διαδικτυακές κοινότητες, με το 78% να βρίσκει την υποστήριξη χρήσιμη.

Όσο πιο έντονη είναι η NDE, τόσο πιο πιθανό είναι ο ασθενής να αναζητήσει βοήθεια, ωστόσο αυτό έχει τη δυσκολία του, καθώς δεν είναι σαφές πού και ποιος θα δώσει την κατάλληλη υποστήριξη.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η δουλειά τους μπορεί να ανοίξει το δρόμο για καλύτερη φροντίδα για τους πάσχοντες από NDE.

«Η έρευνα για τον τρόπο υποστήριξης αυτών των ασθενών και των ειδικών αναγκών τους είναι ακόμα περιορισμένη», δήλωσε η Marieta Pehlivanova του Τμήματος Ψυχιατρικής και Νευροσυμπεριφορικών Επιστημών της UVA Health.

«Ελπίζουμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το κενό και να εμπνεύσουμε άλλους ερευνητές, ειδικά κλινικούς γιατρούς, να αφιερώσουν χρόνο και φροντίδα στην επιδίωξη αυτών των ερωτημάτων».

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.

