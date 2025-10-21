Σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 21 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 21 Οκτωβρίου.
- 1520 - Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος ανακαλύπτει έναν πορθμό, γνωστός σήμερα ως Πορθμός του Μαγγελάνου.
- 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η πρώτη επίθεση καμικάζι. Ένα ιαπωνικό πολεμικό αεροπλάνο που μετέφερε βόμβα 200 κιλών επιτίθεται στο HMAS Australia στα ανοικτά του νησιού Λέιτε.
- 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μάχη του Άαχεν. Μετά από μάχη τριών εβδομάδων η πόλη του Άαχεν πέφτει στις αμερικανικές δυνάμεις, καθιστώντας την την πρώτη γερμανική πόλη που καταλαμβάνεται από τους συμμάχους.
- 1965 - Ο κομήτης Ικέγια-Σέκι πλησιάζει το περιήλιο, περνώντας 450.000 χιλιόμετρα από τον ήλιο. Ο κομήτης είναι γνωστός ως ο πιο λαμπρός του 20ού αιώνα.
- 1972 - Αεροσκάφος NAMC YS-11 της «Ολυμπιακής Αεροπλοΐας» συντρίβεται στις ακτές της Βούλας. 37 από τους επιβαίνοντες πνίγονται, ενώ 19 καταφέρνουν να σωθούν.
- 1994 - Η καταστροφική καταιγίδα του Ποδονίφτη πλήττει την Αττική, με τραγικό απολογισμό 14 νεκρούς.
- 2003 - Φωτογραφίζεται για πρώτη φορά ο πλανήτης νάνος Έρις.
