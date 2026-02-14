Το λάθος που κάνουν πολλοί χρήστες και εξαιτίας του αλλάζουν κινητό κάθε δύο χρόνια

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που επηρεάζουν το κινητό τηλέφωνο είναι η διαχείριση της μπαταρίας. Συνήθειες που θεωρούμε φυσιολογικές, ή ακόμη και ωφέλιμες, στην πραγματικότητα ευθύνονται για την ταχύτερη φθορά της μπαταρίας και μας οδηγούν στο να αλλάζουμε κινητό νωρίτερα απ’ όσο θα θέλαμε.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας