Το λάθος που κάνουν πολλοί χρήστες και εξαιτίας του αλλάζουν κινητό κάθε δύο χρόνια
Τα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι χρήστες με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να αλλάζουν κινητά τηλέφωνα πιο συχνά από ότι θα έπρεπε.
Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που επηρεάζουν το κινητό τηλέφωνο είναι η διαχείριση της μπαταρίας. Συνήθειες που θεωρούμε φυσιολογικές, ή ακόμη και ωφέλιμες, στην πραγματικότητα ευθύνονται για την ταχύτερη φθορά της μπαταρίας και μας οδηγούν στο να αλλάζουμε κινητό νωρίτερα απ’ όσο θα θέλαμε.
