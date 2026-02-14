Λαδάδικα: Άγριος καυγάς με εμπλοκή 12 ατόμων και τραυματίες έξω από κέντρο διασκεδάσεως
Ένας από τους εμπλεκόμενους προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, ενώ η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη
Τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε συμπλοκή στα Λαδάδικα, έξω από γνωστό κλαμπ, όταν 12 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τρεις να μεταφερθούν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα, όταν έξι άτομα συνεπλάκησαν με άλλους έξι, πιθανότατα έπειτα από παρενόχληση γυναίκας. Από τον καυγά τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Ένας από τους εμπλεκόμενους προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, ενώ η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
