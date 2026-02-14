Super League 2: Σέντρα σε playoffs και playouts | Πρεμιέρα στον Α’ όμιλο με φαβορί τον Ηρακλή

Η αρχή γίνεται με τον Α' όμιλο.

Στα playoffs, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τριάδα των Ηρακλή, Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας, με τον ανταγωνισμό να προμηνύεται ιδιαίτερα έντονος. Στον αντίποδα, στα playouts, οι Μακεδονικός και ΠΑΣ Γιάννινα καλούνται να ανατρέψουν τα δεδομένα αν θέλουν να διατηρηθούν στην κατηγορία.

Η πρεμιέρα των playoffs φέρνει τον Ηρακλή αντιμέτωπο με τον Αστέρα AKTOR Β’ στο Καυτανζόγλειο. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στην έναρξη του πρωταθλήματος, με το 2-2 να συνοδεύεται τότε από την αποχώρηση του Μπάμπης Τεννές από τον πάγκο των «κυανόλευκων». Στο θεσσαλικό ντέρμπι που θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα, η Νίκη Βόλου επιδιώκει να επαναλάβει την εικόνα της κανονικής διάρκειας, όταν είχε επικρατήσει με εμφατικό 3-0 της Αναγέννησης.

Στα playouts, από τα οποία θα προκύψουν τέσσερις υποβιβασμοί, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Οι ΠΑΟΚ Β’ και Καβάλα, που προς το παρόν βρίσκονται εκτός ζώνης κινδύνου, τίθενται αντιμέτωποι, με τους «Αργοναύτες» να έχουν επικρατήσει 2-0 στη Θεσσαλονίκη στην κανονική περίοδο.

Στη Χαλάστρα, ο Καμπανιακός υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης, σε ένα ζευγάρι που χωρίζεται από μόλις έναν βαθμό και στην κανονική διάρκεια είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 1-1.

Τέλος, στην Ευκαρπία, ο Μακεδονικός φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι «πράσινοι» μετρούν μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα, αυτή απέναντι στον «Άγιαξ της Ηπείρου» με 1-0, ενώ οι Ηπειρώτες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν ούτε έναν βαθμό μακριά από την έδρα τους.

Η 1η αγωνιστική στον Α’ όμιλο

Playoffs

15:00 Ηρακλής – Αστέρας AKTOR Β’

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου (ACTION 24)

Playouts

15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα

15:00 Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης

15:00 Γήπεδο Μακεδονικού, Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα (MEGA NEWS)

Η βαθμολογία

Playoffs

ΠΟΤ Ηρακλής 22 Νίκη Βόλου 20 Αναγέννηση Καρδίτσας 20 Αστέρας Τρίπολης Β’ 16

Playouts