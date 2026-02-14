Απίστευτο ξέσπασμα του Μάικ Τζέιμς: «Είμαι για μήνες απλήρωτος, ζήτησα να φύγω και δεν με αφήνουν»

Ο Αμερικανός γκαρντ τοποθετήθηκε μέσω Twitter, κάνοντας λόγο για «κοροϊδία» και για οικονομικές εκκρεμότητες που, όπως υποστήριξε, έχουν διαταράξει τη φετινή σεζόν των περσινών φιναλίστ της Euroleague.

«Είναι δυσάρεστο παιχνίδι να παίζεις με τα χρήματά μου και να με κοροϊδεύεις μπροστά στη μούρη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως γνωρίζει ότι στην Ευρώπη μπορεί να προκύπτουν καθυστερήσεις, «αλλά όχι ψέματα για το πότε θα πληρωθώ». Σε άλλο σημείο τόνισε: «Μου έχουν πει ένα σωρό ψέματα. Όλα όσα έχετε διαβάσει είναι αυτά που ξέρω κι εγώ».

Απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον του, ο Τζέιμς δήλωσε πως δεν γνωρίζει πού θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να βρεθεί «κάπου που θέλουν να κερδίζουν και μπορώ να βοηθήσω». Με δόση ειρωνείας σχολίασε και τα σενάρια περί τιμωρίας του: «Πώς μπορούν να με τιμωρήσουν; Είμαι ήδη απλήρωτος», ενώ πρόσθεσε σκωπτικά: «Μπορούν να σε τιμωρήσουν χωρίς χρήματα; Κάποιος να ρωτήσει το ChatGPT».

Σε ερώτηση γιατί δεν αποχώρησε νωρίτερα, απάντησε πως «με κράτησαν όμηρο», ενώ για το αν έχει ζητήσει επίσημα να φύγει, σημείωσε: «Το έκανα πολλές φορές. Είπαν ότι δεν θα με αφήσουν».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και για τις οφειλές προς το πρόσωπό του, αναφέροντας με νόημα ότι: «Μου χρωστούν περισσότερους μισθούς από όσους μου έχουν πληρώσει. Έχω πληρωθεί λιγότερους μήνες από κάθε άλλον. Είμαι πολύ πίσω».

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυσαρεστημένος με τη ζωή του, ωστόσο δεν αποδέχεται, όπως είπε, τον τρόπο διαχείρισής του από την ομάδα. «Έχω κάνει πάρα πολλά για να βάλω αυτή την ομάδα σε παγκόσμια κλίμακα και με παίζουν μπροστά στα μούτρα μου. Αρκετά», έγραψε.

Κλείνοντας, προανήγγειλε ουσιαστικά το τέλος της παρουσίας του στο Πριγκιπάτο: «Οι μέρες μου είναι μετρημένες. Δεν βλέπω τον εαυτό μου σε ένα μέρος που δεν με παίρνουν στα σοβαρά και μου λένε ψέματα. Το καλοκαίρι θα είμαι ελεύθερος. Ανυπομονώ να πληρωθώ».

Σε σχόλιο φίλου του Παναθηναϊκού που τον κάλεσε να επιστρέψει στην Αθήνα, ο Τζέιμς απάντησε λακωνικά: «Πάρε τηλέφωνο τον DPG».