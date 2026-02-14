Αναχωρούν οι αγρότες από το Σύνταγμα

Αναχώρηση των αγροτών από την Αθήνα που συμμετείχαν στο αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου αναχώρησαν οι αγρότες από το Σύνταγμα, όπου πέρασαν όλο το βράδυ με τα 44 τρακτέρ τους.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, με κάθε δυνατό τρόπο.

Ο αγώνας τους, όπως διαμηνύουν, θα συνεχιστεί μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους, τις Ομοσπονδίες και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, επιδιώκοντας να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για να δώσει λύση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα, Παρασκευή, οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κατέφθασαν στην πλατεία Συντάγματος γύρω στις 16:30, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που είχε προγραμματιστεί.

Δεκάδες τρακτέρ ξεκίνησαν από τα διόδια των Αφιδνών διέσχισαν κεντρικούς δρόμους της Αθήνας υπό την παρακολούθηση της Τροχαίας πριν φτάσουν μπροστά στη Βουλή, όπου και παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα αιτήματά τους.

Διαβάστε επίσης