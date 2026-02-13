Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Παραμένουν στο σημείο τα τρακτέρ

Ολοκληρώθηκαν λίγα λεπτά νωρίτερα από τις 19:30 οι ομιλίες αγροτοσυνδικαλιστών, αγροτών και κτηνοτρόφων στην πλατεία Συντάγματος, οι οποίοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν, σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών. Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, καθώς και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του Newsbomb.gr, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που «κατέβηκαν» στην πρωτεύουσα έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων στην επαρχία, μοιράζουν φαγητό σε πακέτα.

Οι αγρότες έφτασαν με αγωνιστική διάθεση στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες λίγο πριν από τις 17:00, για να διαμαρτυρηθούν, όπως δηλώνουν για το κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους

Στη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με τον πρωθυπουργό τον Ιανουάριο, όπως είπαν, πήραν «ψίχουλα» και «υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα».

Έπειτα από εκείνη τη συνάντηση οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν στη διάλυση των δεκάδων μπλόκων που είχαν στηθεί ανά τη χώρα από τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Οι αγρότες υποστηρίζουν πως δεν έχουν προχωρήσει θεσμικές παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, που τους υποσχέθηκαν και για το αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ δεν έχει δοθεί στους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς, κάποια ενίσχυση. Ταυτόχρονα, σημειώνουν ότι χιλιάδες αγρότες μένουν απλήρωτοι λόγω προβλημάτων στην τακτοποίηση των ακινήτων.

«Η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο, αλλά όχι πολιτική βούληση, κατηγορώντας την ότι ωθεί τους αγρότες εκτός παραγωγής, ενώ υπογράμμισε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και έως ότου καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή υπογραμμίζοντας πως "θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος".

Τέλος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν σταθμευμένα στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Πάνος Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος

Στη συγκέντρωση των αγροτών, που έκαναν «απόβαση» στην Αθήνα από όλη τη χώρα, βρέθηκε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωής Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στο σημείο και συνομίλησε με αγρότες, κτηνοτρόφους και αγροτοσυνδικαλιστές, εκπροσώπους των κινητοποιημένων παραγωγών.

