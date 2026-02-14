Αγρότες στο Σύνταγμα: Αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση των τρακτέρ μετά το δυναμικό συλλαλητήριο

Με την εικόνα των παραταγμένων τρακτέρ μπροστά από το Κοινοβούλιο να κυριαρχεί, οι αγρότες ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους στην πρωτεύουσα. Η παραμονή των οχημάτων στο Σύνταγμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κράτησε τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας κλειστή, ενώ η κυκλοφορία στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Γεωργίου Α’ αποκαταστάθηκε σταδιακά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., η αποχώρηση θα ξεκινήσει το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου, με τη συνοδεία περιπολικών για τη διασφάλιση της ομαλής ροής στους οδικούς άξονες.

Ανοιχτό μέτωπο με την κυβέρνηση

Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ξεκαθάρισαν πως η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αποτέλεσε μεν ένα πρώτο βήμα, όμως τα βασικά αιτήματα του κλάδου παραμένουν σε εκκρεμότητα. Κι όμως, η ένταση της διαμαρτυρίας δεν φαίνεται να υποχωρεί, καθώς οι αγρότες διαμηνύουν κλιμάκωση των δράσεών τους. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, με έμφαση στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των αγροτικών εφοδίων. Την ίδια ώρα, επιτακτική κρίνεται η αναμόρφωση του πλαισίου του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να αγγίζουν το 100% της ζημιάς και να διασφαλίζονται βιώσιμες τιμές πώλησης.

«Δεν κουραστήκαμε»

Όπως ανακοινώθηκε από το βήμα του συλλαλητηρίου, η κόπωση από τις 55 ημέρες στα οδοφράγματα δεν πτοεί τους διαδηλωτές. Ο Ρίζος Μαρούδας και ο Κώστας Τζέλλας τόνισαν πως η κρατική καταστολή δεν στάθηκε εμπόδιο στην ενότητα του κινήματος. Παράλληλα με τα εγχώρια προβλήματα, ο κλάδος εκφράζει έντονη ανησυχία για τη συμφωνία Mercosur, κάνοντας λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό που πλήττει το εισόδημα των παραγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την είσοδο στην Αττική, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, πραγματοποιήθηκε προληπτική απολύμανση των τρακτέρ από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά των προβάτων.