Νέα συγκέντρωση αγροτών στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι τα τρακτέρ
Με την εικόνα των παραταγμένων τρακτέρ μπροστά από το Κοινοβούλιο να κυριαρχεί, οι αγρότες ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους στην πρωτεύουσα
Συνεχίζεται και σήμερα (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου) στο Πλατεία Συντάγματος η κινητοποίηση αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, με περίπου 2.500 διαδηλωτές να παραμένουν στο κέντρο της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο που οργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, επιμένοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν άλυτα.
Βασικές διεκδικήσεις τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων σε καύσιμα και εφόδια, καθώς και η ενίσχυση των αποζημιώσεων ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά το εισόδημά τους.
Η χθεσινή συγκέντρωση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:30, με τη στήριξη αγροτικών, εργατικών και φοιτητικών συλλόγων. Οι διαδηλωτές παρέμειναν στο Σύνταγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα τρακτέρ - σύμβολο των κινητοποιήσεών τους - στάθμευσαν σε κομβικά σημεία, υπό την επιτήρηση ομάδας αγροτών. Η αποχώρησή τους έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο
Η παρουσία των διαδηλωτών επηρέασε την κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο δρόμος μπροστά από τη Βουλή, στο Σύνταγμα, παραμένει κλειστός, ενώ η κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής. Η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι την αποχώρηση των τρακτέρ.