Νέα συγκέντρωση αγροτών στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι τα τρακτέρ

Με την εικόνα των παραταγμένων τρακτέρ μπροστά από το Κοινοβούλιο να κυριαρχεί, οι αγρότες ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους στην πρωτεύουσα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΛΛΑΔΑ
Συνεχίζεται και σήμερα (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου) στο Πλατεία Συντάγματος η κινητοποίηση αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, με περίπου 2.500 διαδηλωτές να παραμένουν στο κέντρο της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο που οργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, επιμένοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν άλυτα.

Βασικές διεκδικήσεις τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων σε καύσιμα και εφόδια, καθώς και η ενίσχυση των αποζημιώσεων ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά το εισόδημά τους.

Η χθεσινή συγκέντρωση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:30, με τη στήριξη αγροτικών, εργατικών και φοιτητικών συλλόγων. Οι διαδηλωτές παρέμειναν στο Σύνταγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα τρακτέρ - σύμβολο των κινητοποιήσεών τους - στάθμευσαν σε κομβικά σημεία, υπό την επιτήρηση ομάδας αγροτών. Η αποχώρησή τους έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Η παρουσία των διαδηλωτών επηρέασε την κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο δρόμος μπροστά από τη Βουλή, στο Σύνταγμα, παραμένει κλειστός, ενώ η κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής. Η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι την αποχώρηση των τρακτέρ.

