Ισχυρή σεισμική δόνηση ανοιχτά των νησιών Βανουάτου - Δεν υπήρξε ειδοποίηση για τσουνάμι

Το επίκεντρο του σημερινού σεισμού εντοπίστηκε κάπου πενήντα χιλιόμετρα του Πορτ-Ολρί, γαλλόφωνου χωριού στο νησί Εσπίριτου Σάντου.

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι εξαιτίας του σεισμού, που έγινε αισθητός λίγο πριν από τις 13:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 04:30 ώρα Ελλάδας).

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε έναν χρόνο και πλέον την καταστροφική σεισμική δόνηση που είχε αφήσει πίσω 14 νεκρούς.

Υπάλληλος σε τουριστική δομή πλάι στη θάλασσα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο σεισμός ήταν «πολύ δυνατός» και διήρκεσε σχεδόν ένα λεπτό, αλλά δεν διαπίστωσε να υπάρχουν ζημιές γύρω της.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι συχνοί στα Βανουάτου, αρχιπέλαγος 320.000 κατοίκων, κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, περιοχή με έντονη τεκτονική δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται ότι τη 17η Δεκεμβρίου 2024, πολύ ισχυρός σεισμός 7,3 βαθμών έπληξε τα Βανουάτου καταστρέφοντας δρόμους και κτίρια στην πρωτεύουσα Πορτ Βίλα και στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον δεκατέσσερις ανθρώπους.