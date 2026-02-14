Χωρίς δρομολόγια και σήμερα η γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα: Συνεχίζονται τα έργα μετά την κατολίσθηση

Ούτε το Σάββατο (14/2) θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των τρένων από το Διακοπτό προς τα Καλάβρυτα και αντιστρόφως, καθώς οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή, μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε, συνεχίζονται.

Πρόκειται για τα δρομολόγια:

1330 και 1332 (Διακοπτό - Καλάβρυτα) και1331 και 1333 (Καλάβρυτα - Διακοπτό).

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιθεώρηση της γραμμής εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος - ΟΣΕ.