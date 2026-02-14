Αθλητικές μεταδόσεις (14/02): Πού θα δείτε Λεβαδειακός – Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14/02).

«Πλούσιο» είναι και το σημερινό (14/02) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο Βόλος τον Άρη και ο Παναιτωλικός τον Αστέρα AKTOR.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ κι η εκτός έδρας αναμέτρηση με του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα του Σαββάτου (14/02) στην Greek Basketball League.

Με τους αγώνες της πρεμιέρας στον Α’ όμιλο ξεκινούν τα playoffs και τα playouts στη Super League 2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 14:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρτον - Γουέστ Χαμ Emirates FA Cup 2025-26
  • 15:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ - Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26
  • 15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου Greek Super League 2 2025-2026
  • 15:00 Mega News Ολυμπιακός - Απόλλων Σμύρνης Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
  • 16:00 Novasports Prime Matchday Live Minute by Minute
  • 16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο - Φιορεντίνα Serie A 2025-26
  • 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ (1ος Ημιτελικός)
  • 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής - Ολυμπιακός Stoiximan GBL
  • 16:00 ΕΡΤ Sports 3 Προμηθέας Πάτρας - Περιστέρι Stoiximan GBL
  • 16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΟ Μυκόνου - Άρης Stoiximan GBL
  • 16:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Σουηδία, SS12 Vannas 2
  • 16:30 Novasports Prime Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό
  • 16:30 Novasports Start Χόφενχαϊμ - Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26
  • 16:30 Novasports 5HD Αμβούργο - Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga 2025/26
  • 16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Γκλάντμπαχ Bundesliga 2025/26
  • 16:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης - Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 2025/26
  • 16:30 Novasports 2HD Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2025/26
  • 16:30 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor
  • 17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντόχα, Τελικός
  • 17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Σουηδία, SS13 Sarsjoliden 2
  • 17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαουθάμπτον - Λέστερ Emirates FA Cup 2025-26
  • 17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Νόριτς - Γουέστ Μπρομ Emirates FA Cup 2025-26
  • 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι - Σάλφορντ Emirates FA Cup 2025-26
  • 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ντέρμπι - Σουόνσι Sky Bet EFL Championship 2025-26
  • 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26
  • 17:00 Mega News Ολυμπιακός - BK-46 EHF European Cup
  • 17:15 Novasports 1HD Χετάφε - Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26
  • 18:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Σουηδία, SS14 Kolksele 2
  • 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι - Καρδίτσα Stoiximan GBL
  • 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Stoiximan GBL
  • 18:30 Novasports Prime Matchday Live Minute by Minute
  • 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λάτσιο - Αταλάντα Serie A 2025-26
  • 19:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Σουηδία, SS15 Umea Sprint 2
  • 19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Βαρέζε - Μπρέσια Lega Basket Serie A 2025-26
  • 19:30 Novasports Prime Λεβαδειακός - Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26
  • 19:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη - Κολωνία Bundesliga 2025/26
  • 19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη - Αλαβές La Liga EA Sports 2025/26
  • 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Φατέχ - Αλ Νασρ Roshn Saudi League 2025-26
  • 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame Βόλος ΝΠΣ - Άρης
  • 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άστον Βίλα - Νιούκαστλ Emirates FA Cup 2025-26
  • 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ - Άρης Stoiximan Super League 2025-26
  • 20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ (2ος Ημιτελικός)
  • 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός - Κηφισιά Volley League Ανδρών 2025-26
  • 20:30 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε16 Μπάσκετ
  • 21:00 Novasports Start Άγιαξ - Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie 2025/26
  • 21:30 Novasports 2HD Ντινάμο Δρέσδης - Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2 2025/26
  • 21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ίντερ - Γιουβέντους Serie A 2025-26
  • 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ντάλας (1ος Ημιτελικός)
  • 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2026 84 (Τσεχία, Οστράβα)
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ - Μπράιτον Emirates FA Cup 2025-26
  • 22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ζιλ Βισέντε - Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2025-26
  • 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA All-Star Weekend 2026 State Farm All-Star Saturday Night
  • 01:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ντάλας (2ος Ημιτελικός)

