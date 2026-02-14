Greek Basketball League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Με Ηρακλή ο Ολυμπιακός

Το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ κι η εκτός έδρας αναμέτρηση με του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα του Σαββάτου (14/02) στην Greek Basketball League.

Newsbomb

Greek Basketball League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Με Ηρακλή ο Ολυμπιακός
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται τα βλέμματα για τη 19η αγωνιστική της GBL.

Στην Πυλαία, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας (14/02). Η «Ένωση» βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-4, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ακολουθεί με 11-4.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεση του τον αρχηγό, Δημήτρη Φλιώνη, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Δημήτρης Κατσίβελης. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα παραταχθούν με έναν «καθαρό» πλέι μέικερ, τον Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, μιλώντας για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ανέφερε: «Οι αγώνες ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πάντα ντέρμπι. Πέρσι ήταν πολύ ενδιαφέροντα ματς, έτσι είναι και εφέτος. Άλλωστε, το πρώτο ματς, στην έδρα μας, κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και εμείς, και ο ΠΑΟΚ, παλεύουμε για την πρώτη τετράδα του Πρωταθλήματος. Και οι δύο είμαστε αρκετά κοντά, όμως ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα, επειδή μας έχει κερδίσει. Εννοείται βέβαια πως έχει μία πολύ καλή ομάδα. Ίσως, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό στα μεταξύ μας ματς, δεν είμαστε εμείς το φαβορί σ’ αυτή την αναμέτρηση».

Με αρκετές απουσίες και δη στην περιφέρεια θα αγωνιστεί στο «Ιβανώφειο» ο αήττητος Ολυμπιακός κόντρα στον Ηρακλή. O Tάιλερ Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του στη νίκη της ομάδας του Πειραιά επί του Ερυθρού Αστέρα και έχει ενόχληση στον έσω πλάγιο. Ο διεθνής γκαρντ έμεινε εκτός αποστολής, όπως κι ο Τόμας Ουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, ενώ στα «πιτς» παραμένουν οι Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ως εκ τούτου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να πάρει στη Θεσσαλονίκη τον Φρανκ Νιλικίνα, ενώ στην αποστολή συμπεριέλαβε και τον νεαρό γκαρντ Γιώργο Μπουρνελέ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (14/02) στην GBL

  • 16:00 Μύκονος – Άρης (ERTSPORTS 1)
  • 16:00 Προμηθέας – Περιστέρι (ERTSPORTS 3)
  • 16:00 Ηρακλής – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 18:15 Μαρούσι – Καρδίτσα (ERTSPORTS 1)
  • 18:15 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 17-0 (1665-1349)
  2. Παναθηναϊκός 15-2 (1541-1300)
  3. ΑΕΚ 12-4 (1341-1252)
  4. ΠΑΟΚ 11-4 (1246-1195)
  5. Άρης 8-7 (1265-1247)
  6. Ηρακλής 7-9 (1296-1296)
  7. Περιστέρι 7-9 (1242-1306)
  8. Μύκονος 7-9 (1240-1324)
  9. Προμηθέας Π. 6-10 (1370-1415)
  10. Πανιώνιος 5-12 (1351-1501)
  11. Καρδίτσα 4-13 (1312-1466)
  12. Κολοσσός Ρ. 4-13 (1321-1427)
  13. Μαρούσι 3-14 (1467-1579)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51ΕΛΛΑΔΑ

Λαδάδικα: Άγριος καυγάς με εμπλοκή 12 ατόμων και τραυματίες έξω από κέντρο διασκεδάσεως

10:46WHAT THE FACT

Το λάθος που κάνουν πολλοί χρήστες και εξαιτίας του αλλάζουν κινητό κάθε δύο χρόνια

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση 4.780 κιλών ληγμένου κρέατος στο Καπανδρίτι από την Περιφέρεια Αττικής

10:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Σέντρα σε playoffs και playouts | Πρεμιέρα στον Α’ όμιλο με φαβορί τον Ηρακλή

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο σε Ευρωπαίους από τη Διάσκεψη στο Μόναχο: «Δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της: Έχω πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε ΙΧ - Διακοπή κυκλοφορίας σε σημείο της Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου

10:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Με Ηρακλή ο Ολυμπιακός

10:05ΚΟΣΜΟΣ

NATO 3.0: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την άμυνα και μπορεί να ορθώσει ανάστημα στις ΗΠΑ

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ειδική μονάδα 150 αστυνομικών αναλαμβάνει τον έλεγχο της κυκλοφορίας στην Αττική

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

H πιο ρομαντική προσφορά χωρίς κατάθεση στη Novibet

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση «Άρτεμις»: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

09:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακo στην Αθήνα: Από τον Τσέχωφ και τον Γκολντόνι μέχρι τον Ακριθάκη και τη jazz σκηνή του σήμερα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σπιτιών - Σε επιφυλακή οι Aρχές

09:16LIFESTYLE

Οι δίδυμες από τη Θεσσαλονίκη που ετοιμάζουν τον πιο... γευστικό Άγιο Βαλεντίνο

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο σε Ευρωπαίους από τη Διάσκεψη στο Μόναχο: «Δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για τρεις - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σπιτιών - Σε επιφυλακή οι Aρχές

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση «Άρτεμις»: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ειδική μονάδα 150 αστυνομικών αναλαμβάνει τον έλεγχο της κυκλοφορίας στην Αττική

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Γιατί τα λείψανά του βρίσκονται στην Ελλάδα - Σε ποιο νησί φυλάσσονται

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

10:46WHAT THE FACT

Το λάθος που κάνουν πολλοί χρήστες και εξαιτίας του αλλάζουν κινητό κάθε δύο χρόνια

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση 4.780 κιλών ληγμένου κρέατος στο Καπανδρίτι από την Περιφέρεια Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ