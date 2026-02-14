Greek Basketball League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Με Ηρακλή ο Ολυμπιακός

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται τα βλέμματα για τη 19η αγωνιστική της GBL.

Στην Πυλαία, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας (14/02). Η «Ένωση» βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-4, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ακολουθεί με 11-4.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεση του τον αρχηγό, Δημήτρη Φλιώνη, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Δημήτρης Κατσίβελης. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα παραταχθούν με έναν «καθαρό» πλέι μέικερ, τον Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, μιλώντας για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ανέφερε: «Οι αγώνες ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πάντα ντέρμπι. Πέρσι ήταν πολύ ενδιαφέροντα ματς, έτσι είναι και εφέτος. Άλλωστε, το πρώτο ματς, στην έδρα μας, κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και εμείς, και ο ΠΑΟΚ, παλεύουμε για την πρώτη τετράδα του Πρωταθλήματος. Και οι δύο είμαστε αρκετά κοντά, όμως ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα, επειδή μας έχει κερδίσει. Εννοείται βέβαια πως έχει μία πολύ καλή ομάδα. Ίσως, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό στα μεταξύ μας ματς, δεν είμαστε εμείς το φαβορί σ’ αυτή την αναμέτρηση».

Με αρκετές απουσίες και δη στην περιφέρεια θα αγωνιστεί στο «Ιβανώφειο» ο αήττητος Ολυμπιακός κόντρα στον Ηρακλή. O Tάιλερ Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του στη νίκη της ομάδας του Πειραιά επί του Ερυθρού Αστέρα και έχει ενόχληση στον έσω πλάγιο. Ο διεθνής γκαρντ έμεινε εκτός αποστολής, όπως κι ο Τόμας Ουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, ενώ στα «πιτς» παραμένουν οι Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ως εκ τούτου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να πάρει στη Θεσσαλονίκη τον Φρανκ Νιλικίνα, ενώ στην αποστολή συμπεριέλαβε και τον νεαρό γκαρντ Γιώργο Μπουρνελέ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (14/02) στην GBL

16:00 Μύκονος – Άρης (ERTSPORTS 1)

16:00 Προμηθέας – Περιστέρι (ERTSPORTS 3)

16:00 Ηρακλής – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:15 Μαρούσι – Καρδίτσα (ERTSPORTS 1)

18:15 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 17-0 (1665-1349) Παναθηναϊκός 15-2 (1541-1300) ΑΕΚ 12-4 (1341-1252) ΠΑΟΚ 11-4 (1246-1195) Άρης 8-7 (1265-1247) Ηρακλής 7-9 (1296-1296) Περιστέρι 7-9 (1242-1306) Μύκονος 7-9 (1240-1324) Προμηθέας Π. 6-10 (1370-1415) Πανιώνιος 5-12 (1351-1501) Καρδίτσα 4-13 (1312-1466) Κολοσσός Ρ. 4-13 (1321-1427) Μαρούσι 3-14 (1467-1579)

