Super League: Επικίνδυνη έξοδο στη Λιβαδειά ο Ολυμπιακός - Ντέρμπι παραμονής στο Αγρίνιο

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο Βόλος τον Άρη και ο Παναιτωλικός τον Αστέρα AKTOR.

Newsbomb

Super League: Επικίνδυνη έξοδο στη Λιβαδειά ο Ολυμπιακός - Ντέρμπι παραμονής στο Αγρίνιο
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον «κρύβει» η «μάχη» στο «Λάμπρος Κατρώνης», εκεί όπου η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να αναζητούν αντίδραση από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου προέρχονται από δύο σερί ήττες από τον ΟΦΗ, μία στο πρωτάθλημα στο Ηράκλειο και την πιο οδυνηρή στο γήπεδο της Λιβαδειάς, το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) για το Κύπελλο, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός του πρώτου τελικού στην ιστορία του συλλόγου.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρούν δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα, την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» και την εντός έδρας ήττα 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο «αιώνιο» ντέρμπι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να πέσουν από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Με τον Κώστα Μπράτσο ξανά στο τιμόνι, ο Βόλος αναζητά επανεκκίνηση στην πιο κρίσιμη καμπή της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Οι πέντε σερί ήττες, τελευταία το 2-0 από τον Αστέρα στην Αρκαδία, έφεραν το τέλος της συνεργασίας με τον Χουάν Φεράντο, με την παρουσία στην οκτάδα να απειλείται πλέον άμεσα. Την ίδια στιγμή, ο Άρης έχει προσπεράσει και καραδοκεί για να διευρύνει τη διαφορά.

Οι «κίτρινοι» του Μανόλο Χιμένεθ έμειναν στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», δείχνοντας αμυντική συνέπεια αλλά και εμφανές πρόβλημα στην τελική προσπάθεια. Η βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι αποτελεί ζητούμενο, καθώς το πρόγραμμα δεν επιτρέπει νέες απώλειες.

Στο Αγρίνιο, η αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Αστέρα αποκτά χαρακτήρα «εξάποντου». Το εμφατικό 4-1 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα και το 2-0 των Αρκάδων επί του Βόλου ήταν οι πρώτες νίκες τους μέσα στο 2026, δίνοντας ψυχολογία και ώθηση. Ωστόσο, αμφότεροι παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία και γνωρίζουν πως το «τρίποντο» δεν είναι απλώς ζητούμενο, αλλά ανάγκη, ώστε να αποφύγουν μπλεξίματα στην τελική ευθεία.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17:00 Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR (Cosmote Sport 2HD)
19:30 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (Novasports Prime)
20:00 Βόλος - Άρης (Cosmote Sport 1HD)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Novasports Prime)
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

1. ΑΕΚ 48
2. Ολυμπιακός 46
3. ΠΑΟΚ 45 -19 αγ.
4. Λεβαδειακός 38
5. Παναθηναϊκός 32 -19 αγ.
6. Άρης 26
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 24 -19 αγ.
9. Ατρόμητος 20
10. Κηφισιά 19 -19 αγ.
11. ΑΕΛ Novibet 19
12. Παναιτωλικός 18
13. Αστέρας AKTOR 16
14. Πανσερραϊκός 8

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος
17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος
18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ
19:00 Άρης - Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Οι άμαχοι στο στόχαστρο των drones - Τι καταγράφεται στη Διάσκεψη του Μονάχου

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση αγροτών στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι τα τρακτέρ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Κολομβία ξαναρχίζει την καταστροφή καλλιεργειών κόκας με τη χρήση γλυφοσάτης

07:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έπος με τον coach Γιάννη Αντετοκούνμπο: Μοίρασε οδηγίες και «στόλισε» τον Σαράνια! 

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το #6 EHD είναι η νέα plug-in υβριδική λιμουζίνα της Smart

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Βόλο, Ι.Χ. εξετράπη και κατέληξε σε φροντιστήριο

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επικίνδυνη έξοδο στη Λιβαδειά ο Ολυμπιακός - Ντέρμπι παραμονής στο Αγρίνιο

07:10LIFESTYLE

Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Αγίου Βαλεντίνου: Η άγνωστη αλήθεια για την Ημέρα των Ερωτευμένων - Από τους βασανισμούς γυναικών στον σύγχρονο ρομαντισμό

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Σορός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα που πήρε φωτιά

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεγάλο «αγκάθι» για το ΠΑΣΟΚ το θέμα Παναγόπουλου και ΠΑΣΚΕ

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: Οι 10+1 υποθέσεις που συγκλόνισαν - Τα 364 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημιά

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» τη χώρα - Λασποβροχές και 23άρια

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέο επεισόδιο στο «σεβντά» της Τουρκίας με S-400 και F-35 - H δικαιολογία με τους Patriot

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για Τσίπρα: Να απαντήσει στις αποκαλύψεις Στουρνάρα και να μην κρύβεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το «Τούνελ» στο σπίτι του τρόμου - Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για τρεις - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Γιατί τα λείψανά του βρίσκονται στην Ελλάδα - Σε ποιο νησί φυλάσσονται

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

23:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Βόλο, Ι.Χ. εξετράπη και κατέληξε σε φροντιστήριο

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέο επεισόδιο στο «σεβντά» της Τουρκίας με S-400 και F-35 - H δικαιολογία με τους Patriot

07:10LIFESTYLE

Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες στο Σύνταγμα: Αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση των τρακτέρ μετά το δυναμικό συλλαλητήριο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Αγίου Βαλεντίνου: Η άγνωστη αλήθεια για την Ημέρα των Ερωτευμένων - Από τους βασανισμούς γυναικών στον σύγχρονο ρομαντισμό

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» τη χώρα - Λασποβροχές και 23άρια

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για Τσίπρα: Να απαντήσει στις αποκαλύψεις Στουρνάρα και να μην κρύβεται

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: Οι 10+1 υποθέσεις που συγκλόνισαν - Τα 364 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ