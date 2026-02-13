Παναθηναϊκός: Πρόβλημα και με Ρενάτο Σάντσες, άρχισε ατομικό ο Ντέσερς

Με πολλά προβλήματα θα υποδεχτεί την ΑΕΛ ο Παναθηναϊκός, σε ματς όπου πρέπει να νικήσει πάση θυσία. Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν την Παρασκευή (13/2) στο «Γ. Καλαφάτης», χωρίς ο Ράφα Μπενίτεθ να έχει κάποια επιστροφή. Αντίθετα, στο απουσιολόγιό του προστέθηκε ένα ακόμη όνομα.

Ο Ρενάτο Σάντσες δεν προπονήθηκε καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Έτσι το πολύπαθο κέντρο των «πράσινων», θα έχει άλλη μια απουσία στο ματς με τους Λαρισαίους όπως όλα δείχνουν.

Από την άλλη, ο Ντέσερς έκανε ατομικό πρόγραμμα. Θέλει καιρό ακόμη για να επιστρέψει, αλλά ήταν η πρώτη φορά που γυμνάστηκε έστω κι ατομικά, μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και παιχνίδι. Ατομικό ακολούθησαν επίσης οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.