Επιστήμονες ανακάλυψαν υποθαλάσσιο μονοπάτι- «Είναι ο δρόμος για την Ατλαντίδα»

Η μελέτη της κορυφογραμμής Liliʻuokalani παρέχει σημαντικές γνώσεις για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη γεωλογία ανεξερεύνητων υποθαλάσσιων περιοχών.

Μια αποστολή εξερεύνησης των μεγάλων θαλάσσιων βάθων στα βόρεια της Χαβάης το 2022 αποκάλυψε έναν εντυπωσιακό σχηματισμό που ονομάστηκε «κίτρινος δρόμος». Η ανακάλυψη έγινε από το ερευνητικό πλοίο Nautilus, το οποίο στόχευε στην επιθεώρηση της κορυφογραμμής Liliʻuokalani στο Εθνικό Θαλάσσιο Μνημείο Papahānaumokuākea (PMNM).

Το Papahānaumokuākea αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές παγκοσμίως, ξεπερνώντας σε έκταση όλα τα εθνικά πάρκα των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί. Παρά τη μεγάλη του έκταση, μόλις το 3% του θαλάσσιου πυθμένα του έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι επιστήμονες κατέγραψαν σε βίντεο τον ασυνήθιστο σχηματισμό που μοιάζει με έναν «κίτρινο δρόμο». Ένας από τους ερευνητές σχολίασε ενθουσιασμένος μέσω ασυρμάτου πως αυτός ήταν «ο δρόμος προς την Ατλαντίδα».

Η γεωλογική φύση του σχηματισμού

Παρά το βάθος περίπου 1.000 μέτρων, ο σχηματισμός φαίνεται στεγνός, κάτι που αιτιολογείται από τη φύση του υλικού: πρόκειται για ροή υαλοπλασίτη, ένα ηφαιστειακό πέτρωμα που δημιουργείται από εκρήξεις υψηλής ενέργειας και εναπόθεση θραυσμάτων στον πυθμένα του ωκεανού. Το έδαφος περιγράφεται ως μια «ψημένη κρούστα» που μπορεί να αποκολληθεί, ενώ σε ορισμένα σημεία το πέτρωμα παρουσιάζει ρηγματώσεις σε σχήμα τούβλων.

Οι μοναδικές γωνίες 90 μοιρών στις ρωγμές πιθανόν οφείλονται σε θερμική καταπόνηση που προκαλείται από επαναλαμβανόμενους κύκλους θέρμανσης και ψύξης λόγω πολλαπλών ηφαιστειακών εκρήξεων στο περιθώριο της κορυφογραμμής. Αυτή η ερμηνεία προέρχεται από τους επιστήμονες που ανέλυσαν το υλικό και τις εικόνες της αποστολής.

Η σημασία της εξερεύνησης των ωκεανών

Έρευνα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Ocean Discovery League ανέδειξε ότι μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό του βαθιού ωκεάνιου πυθμένα, μεταξύ 0,0006% και 0,001%, έχει φωτογραφηθεί τις τελευταίες επτά δεκαετίες, καλύπτοντας περίπου 3.823 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η εξερεύνηση της κορυφογραμμής Liliʻuokalani μέσα στο PMNM παρέχει στους επιστήμονες μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν το οικοσύστημα και τη γεωλογία των αρχαίων υποθαλάσσιων βουνών, προσθέτοντας σημαντικές γνώσεις για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τους γεωλογικούς σχηματισμούς σε περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεξερεύνητες.