Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Πού θα επιμείνουν οι καταιγίδες

Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Πού θα επιμείνουν οι καταιγίδες
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και στη νότια νησιωτική χώρα καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές έως νωρίς το πρωί, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αισθητή βελτίωση από Πέμπτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Χρυσόστομο Παρανό, σήμερα Τετάρτη θα παραμείνει άστατος ο καιρός πάνω από το Αιγαίο με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενώ τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 19 με 20 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί θυελλώδεις έως 8 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6.

Αισθητή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων που δεν θα ξεπερνούν στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα βροχών κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες έως νωρίς το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς .

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο το Σάββατο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

