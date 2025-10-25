Κακοκαιρία–εξπρές τη Δευτέρα αλλά με θερμοκρασίες έως και 33 βαθμούς

Τι αναφέρει σε ανάρτησή της η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

EUROKINISSI
Με ανοιξιάτικο καιρό θα διεξαχθούν οι παρελάσεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Σε ανάρτησή της, η κυρία Παπαβγούλη αναφέρει πως οι παρελάσεις θα διεξαχθούν με αίθριο καιρό και θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν και στους 33 ενώ μια κακοκαιρία εξπρές δεν θα αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αναλυτικά η πρόβλεψη:

Κυριακή 26/10:

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα αναπτυχθούν κατά διαστήματα πυκνότερες νεφώσεις. Στα δυτικά αναμένονται βροχές, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23–26°C, τοπικά 27–28°C.Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3–5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Δευτέρα 27/10:

Μια ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί γρήγορα προς τη χώρα μας, δίνοντας βροχές από τις πρωινές ώρες αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια στα δυτικά και βόρεια τμήματα. Πιο περιορισμένα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα κεντρικά, ενώ γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Μέχρι το μεσημέρι οι βροχές θα περιορίζονται στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη Θράκη, όπου έως το απόγευμα θα έχουν σταματήσει πλήρως. Από το μεσημέρι, βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, βορειοδυτικά και βορειοανατολικά, πρόσκαιρα πιο ισχυρές στη Θράκη. Παρά τα φαινόμενα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ειδικά στα ανατολικά και νότια, με μέγιστες τιμές στους 26–29°C, ενώ στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα φτάσει 29–30°C.Στην Κρήτη, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30°C, αγγίζοντας τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 33°C, καθιστώντας τη Δευτέρα τη θερμότερη ημέρα της εβδομάδας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7–8 μποφόρ.

Τρίτη 28/10:

Τοπικά φαινόμενα αναμένονται μόνο στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς και σε ορισμένες περιοχές της δυτικής χώρας έως το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα ίσως σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές στα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γύρω στους 22–26°C, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται περαιτέρω πτώση.

