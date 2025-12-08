Eπαναστάτριες μοναχές στο Σάλτσμπουργκ κατέλαβαν το «δικό τους» μοναστήρι

Η αδελφή Μπερναντέτ, η αδελφή Ρεγγίνα και η αδελφή Ρίτα είναι μοναχές 88, 86 και 82 ετών.

Η ιστορία τους ξεκινά στο μοναστήρι του Κλόστερ Γκόλντενσταϊν, στο μικρό αυστριακό χωριό Έλσμπετεν, κοντά στο Σάλτσμπουργκ. Είχαν τοποθετηθεί σε οίκο ευγηρίας. Αλλά στο τέλος του καλοκαιριού, με τη βοήθεια των παιδιών του χωριού και ενός σιδηρουργού, επέστρεψαν στο μοναστήρι.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο BBC , η αδελφή Μπερναντέτ είπε: «Αντί να πεθάνω σε αυτόν τον οίκο ευγηρίας, προτιμώ να πάω σε ένα λιβάδι και να εισέλθω στην αιωνιότητα με αυτόν τον τρόπο». Σήμερα μίλησε στην ιταλική εφημερίδα La Stampa : «Αυτή την εβδομάδα ήμασταν στη Βιέννη για την παρουσίαση του βιβλίου μας. Επισκεφτήκαμε επίσης τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και ο εφημέριος του καθεδρικού ναού, κ. Άντον Φάμπερ , προσευχήθηκε μαζί μας».

Οι Επαναστάτριες Μοναχές του Σάλτσμπουργκ

Η αδελφή Μπερναντέτ λέει ότι οι μοναχές δεν...κατέλαβαν το μοναστήρι: «Στο συμβόλαιο μας εγγυόταν ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ μέχρι το τέλος των ημερών μας. Αντ' αυτού, αφού νοσηλευτήκαμε, μας πήγαν σε ένα γηροκομείο με τις νυχτικές μας. Απλώς ανακτήσαμε ό,τι μας είχε ήδη αναγνωριστεί συμβατικά», είπαν και πρόσθεσαν: «Δεν είμαστε επαναστάτριες μοναχές . Πριν μας πάνε σε αυτό το γηροκομείο, θα έπρεπε να μας είχαν μιλήσει, αυτό είναι όλο. Το να μας αφήνουν μόνες έτσι, χωρίς να μας ρωτήσουν τίποτα, είναι απαράδεκτο».

Ομολογεί επίσης ότι «οι φοιτητές μας βοήθησαν και ένας ευγενικός κλειδαράς έκανε τη δουλειά του. Έτσι ανοίξαμε ξανά την πόρτα του μοναστηριού».

Κύμα αλληλεγγύης

Η μοναχή εξηγεί επίσης γιατί έχει προκύψει όλη αυτή η αλληλεγγύη : «Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δείχνουν συμπάθεια απέναντί ​​μας επειδή δεν θα φέρονταν έτσι στις μητέρες και τις γιαγιάδες τους. Δεν έχουμε παιδιά, οι μαθητές είναι παιδιά μας και μας έχουν βοηθήσει . Σε κάθε οικογένεια, φυσικά, γίνεται πολλή συζήτηση όταν κάποιος πρέπει να πάει σε γηροκομείο. Εμάς, ωστόσο, μας έστειλαν μακριά χωρίς να πουν λέξη».

Τώρα έχουν επικοινωνήσει με το Βατικανό και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: «Ζητάμε έναν νέο αποστολικό επίτροπο για εμάς».

Ο λογαριασμός Instagram

Έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία με την τοπική εκκλησία : θα παραμείνουν αν κλείσουν τον λογαριασμό στο Instagram που κατέγραφε τη διαμαρτυρία τους.

«Είμαστε κανονικές μοναχές του Αγίου Αυγουστίνου , επομένως βρισκόμαστε υπό παπικό δικαίωμα. Ελπίζουμε να λάβουμε σύντομα απάντηση από το Βατικανό και ελπίζουμε να μπορέσουμε να μείνουμε εδώ, στο σπίτι μας. Ζούμε στο μοναστήρι για πάνω από 60 χρόνια , και εγώ προσωπικά για 70. Δεν χάνουμε την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να μείνουμε, λέμε πάντα: "Είμαστε στα χέρια του Θεού". Εκεί βρίσκεται το μέλλον».

