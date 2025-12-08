Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σύνορα Ταϊλάνδης - Καμπότζης μετά τις αιματηρές συγκρούσεις

Οι κάτοικοι που ζουν στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης εκκενώνουν μαζικά τις εστίες τους καθώς ξέσπασαν νέες συγκρούσεις τη Δευτέρα.

Moναχοί από την Καμπότζη εγκαταλείπουν τις εστίες τους, μετά την κρίση με την Ταϊλάνδη

Οι κάτοικοι εκατέρωθεν των συνόρων της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης απομακρύνθηκαν μαζικά από τις εστίες τους σήμερα (8/12), καθώς ξέσπασαν νέες συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι. Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη ότι ξεκίνησε τη βία, η οποία αποτελεί την πιο σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών από τότε που συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Ιούλιο.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δηλώνει ότι η χώρα του «ποτέ δεν ήθελε βία» αλλά θα «χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα για να διατηρήσει την κυριαρχία της», ενώ ο πρώην ηγέτης της Καμπότζης, Χουν Σεν, κατηγόρησε τους Ταϊλανδούς «εισβολείς» ότι προκαλούν αντίποινα. Από τον Μάιο, η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των γειτονικών χωρών έχει οδηγήσει σε περισσότερους από 40 θανάτους, καθώς και σε απαγορεύσεις εισαγωγών και ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Τη Δευτέρα, ο ταϊλανδέζικος στρατός δήλωσε ότι τα στρατεύματά του ανταποκρίθηκαν στα πυρά της Καμπότζης στην επαρχία Ουμπόν Ρατσατάνι της Ταϊλάνδης, μεταξύ άλλων εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Πνομ Πενχ δήλωσε ότι οι ταϊλανδέζικες δυνάμεις ήταν αυτές που επιτέθηκαν πρώτες, στην επαρχία Πρεάχ Βιχέρ της Καμπότζης.

Τουλάχιστον ένας Ταϊλανδός στρατιώτης και τέσσερις πολίτες της Καμπότζης έχουν σκοτωθεί και περίπου δώδεκα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των μαχών της Δευτέρας, σύμφωνα με αξιωματούχους εκατέρωθεν. Για τον Ταϊλανδό καθηγητή Siksaka Pongsuwan, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα, κρυφά θύματα των συγκρούσεων: τα παιδιά που ζουν κοντά στα σύνορα, προειδοποιεί, «χάνουν ευκαιρίες και... πολύτιμο χρόνο» σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που ζουν σε σχετικά ειρηνικές πόλεις.

Τα παιδιά που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος

Σχεδόν 650 σχολεία σε πέντε επαρχίες της Ταϊλάνδης έχουν διαταχθεί να κλείσουν για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας της Ταϊλάνδης, μετά τις νέες εντάσεις που υποβόσκουν από την Κυριακή. Εν τω μεταξύ, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χαοτικές σκηνές σε σχολεία στις παραμεθόριες επαρχίες της Καμπότζης, καθώς οι γονείς σπεύδουν να πάρουν τα παιδιά τους σπίτι.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που η εκπαίδευσή αυτών των παιδιών διακόπτεται τους τελευταίους μήνες. Ο Pongsuwan λέει ότι ο ίδιος και οι γείτονές του στην ταϊλανδέζικη πλευρά των συνόρων είναι διχασμένοι για το αν θα πρέπει να εκκενώσουν την περιοχή. Τον Ιούλιο, εν μέσω των εξετάσεων των παιδιών, ξέσπασαν πέντε ημέρες σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των δύο εθνών.

Μετά την κρίση το σχολείο άλλαξε σε διαδικτυακά μαθήματα, αλλά δεν είχαν όλοι οι μαθητές πρόσβαση σε αυτά - κάποιοι ζούσαν σε νοικοκυριά χωρίς διαδίκτυο, ενώ τα iPad που διανέμονταν από τα σχολεία δεν έφταναν για όλους.

Στην Καμπότζη, ο πρώην δημοσιογράφος Mech Dara κοινοποίησε στον λογαριασμό του στο X αρκετά κλιπ με παιδιά που εγκαταλείπουν άρον άρον τα σχολεία τους. «Πόσες φορές [αυτά] τα παιδιά πρέπει να υποφέρουν από το περιβάλλον;» έγραψε. «Οι ανόητοι καβγάδες φέρνουν στα παιδιά [έναν] φρικτό εφιάλτη».

Κοινοποίησε επίσης μια φωτογραφία ενός αγοριού, που φοράει ακόμα τη σχολική του στολή, να τρώει σε ένα υπόγειο καταφύγιο. «Γιατί το παιδί και η οικογένειά του πρέπει να φάνε το γεύμα τους στο καταφύγιο...;» έγραψε. «Αν μας ρωτήσετε αν φοβόμαστε, ναι, φοβόμαστε... Πρέπει να φύγουμε; Θα είναι όντως ασφαλέστερο; Ή μήπως πρέπει να μείνουμε;» είπε στο BBC.

Μια διαμάχη ενός αιώνα, αναζωπυρώθηκε

Η εκατονταετής συνοριακή διαμάχη μεταξύ των εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας κλιμακώθηκε δραματικά με μια πυραυλική επίθεση από την Καμπότζη στην Ταϊλάνδη το πρωί της 24ης Ιουλίου, ακολουθούμενη από ταϊλανδέζικες αεροπορικές επιδρομές. Μέρες αργότερα, η Μπανγκόκ και η Πνομ Πεν συμφώνησαν σε « άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός » με τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ.

Τον Οκτώβριο, και οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατά τη διάρκεια τελετής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Μαλαισία. Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ιστορικό επίτευγμα στον τερματισμό της συνοριακής σύγκρουσης.

Αλλά μόλις δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η Ταϊλάνδη δήλωσε ότι θα αναστείλει την εφαρμογή της, αφού δύο στρατιώτες της τραυματίστηκαν σε έκρηξη νάρκης κοντά στα σύνορα με την Καμπότζη. Η Καμπότζη, η οποία πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι προσηλωμένη στη συμφωνία.

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη αμφισβητούν την εδαφική κυριαρχία κατά μήκος των 800 χιλιομέτρων χερσαίων συνόρων τους για περισσότερο από έναν αιώνα, από τότε που τα σύνορα των δύο εθνών χαράχθηκαν μετά τη γαλλική κατοχή της Καμπότζης.

