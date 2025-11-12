Ταϊλάνδη: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση με την Καμπότζη - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Φωτ. Αρχείου - Κατοικημένη περιοχή στην επαρχία Surin της Ταϊλάνδης βρέθηκε στο στόχαστρο βλημάτων πυροβολικού της Καμπότζης, Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στην Καμπότζη εν μέσω έξαρσης της αντιπαράθεσης με την Ταϊλάνδη καθώς οι δύο χώρες κατηγόρησαν ημία την άλλη για πυρά σε διαφιλονικούμενο τμήμα των συνόρων τους, που έθεσαν σε κίνδυνο εκεχειρία η οποία επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι ζήτησε εξηγήσεις από την Καμπότζη αφού την κατηγόρησε ότι τοποθέτησε κι άλλες νάρκες με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό ενός στρατιώτη τη Δευτέρα.

Χθες, Τρίτη, η Ταϊλάνδη δήλωσε πως αναστέλλει μια ενισχυμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον περασμένο μήνα παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Καμπότζη αρνείται την κατηγορία ότι τοποθέτησε και άλλες νάρκες και κάλεσε την Ταϊλάνδη να τηρήσει τη συμφωνία του Οκτωβρίου, η οποία οικοδομήθηκε πάνω σε μια αρχική εκεχειρία που διαπραγματεύθηκε ο Τραμπ προκειμένου να τεθεί τέλος σε συγκρούσεις πέντε ημερών τον Ιούλιο.

Cambodia–Thailand border update:

Verified audio and geolocation Indiciate that there was an exchange of fire between thai and cambodian soliders. It is unclear what or who cause the escalation



Video geolocated from the Thai side: 13.812645°N,… pic.twitter.com/V2Wqwh0iaN — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 12, 2025

Πυροβολισμοί κοντά σε διαφιλονικούμενο μεθοριακό χωριό

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης δήλωσε ότι Ταϊλανδοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κοντά σε διαφιλονικούμενο μεθοριακό χωριό γύρω στις 3:50 τοπική ώρα (10:50 ώρα Ελλάδας) σήμερα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν, ανέφερε σε ανακοίνωση.

People have fled the Osmach area on 11th, according to a social media user. Some Cambodian villagers at are seen fleeing again after Thailand has suspended the peace agreement with Cambodia...Tension has escalated again. pic.twitter.com/LRJkP98N62 — Dara Mech (@MechDara1) November 12, 2025

Ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού υποστράτηγος Βιντάι Σουβάρι δήλωσε πως Καμποτζιανοί στρατιώτες εξαπέλυσαν αρχικά πυρά μέσα στην Ταϊλάνδη.

«Οι ταϊλανδικές δυνάμεις καλύφθηκαν και απάντησαν εκτοξεύοντας προειδοποιητικά πυρά, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες στην πλευρά της Ταϊλάνδης. «Το επεισόδιο κράτησε περίπου δέκα λεπτά προτού επανέλθει η ηρεμία».

Ο διαφιλονικούμενος μεθοριακός οικισμός, που σύμφωνα με την Ταϊλάνδη είναι τμήμα του χωριού Μπαν Νονγκ Για Καέου στην επαρχία Σα Καέου, το οποίο όμως η Καμπότζη λέει ότι είναι τμήμα του χωριού Πρέι Τσαν στην επαρχία Μπαντεάι Μιντσέι, ήταν ο τόπος προηγούμενων συγκρούσεων.

???? Thailand accuses Cambodia of opening fire to provoke retaliation along the border



The Thai army claims Cambodian forces opened fire toward Thai troops along the Thai-Cambodian border in an attempt to provoke a response.



The clash came shortly after a landmine explosion… pic.twitter.com/59JnHHZHbu — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2025

Ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού υπουργείου Εξωτερικών Νικομντέτζ Μπαλανκούρα δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους πως η Ταϊλάνδη ζητεί εξηγήσεις από την Καμπότζη για το επεισόδιο της Δευτέρας.

«Τους ζητήσαμε να εξακριβώσουν τα γεγονότα και να προσδιορίσουν ποιος φέρει την ευθύνη και επίσης, τους ζητήσαμε να εφαρμόσουν μέτρα για να αποτρέψουν την επανάληψη στο μέλλον αυτής της κατάστασης».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Καμπότζης αρνήθηκε να σχολιάσει τις απαιτήσεις της Ταϊλάνδης.

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 300.000 εκτοπίστηκαν προσωρινά στις συγκρούσεις του Ιουλίου, κατά τις οποίες εκτοξεύθηκαν εκατέρωθεν ρουκέτες, σημειώθηκαν σφοδρά πυρά πυροβολικού και εξαπολύθηκαν αεροπορικά πλήγματα.

