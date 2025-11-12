Ταϊλάνδη: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση με την Καμπότζη - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Χθες, Τρίτη, η Ταϊλάνδη δήλωσε πως αναστέλλει μια ενισχυμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον περασμένο μήνα παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτ. Αρχείου - Κατοικημένη περιοχή στην επαρχία Surin της Ταϊλάνδης βρέθηκε στο στόχαστρο βλημάτων πυροβολικού της Καμπότζης, Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025.

Βασιλικός Στρατός της Ταϊλάνδης / AP
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στην Καμπότζη εν μέσω έξαρσης της αντιπαράθεσης με την Ταϊλάνδη καθώς οι δύο χώρες κατηγόρησαν ημία την άλλη για πυρά σε διαφιλονικούμενο τμήμα των συνόρων τους, που έθεσαν σε κίνδυνο εκεχειρία η οποία επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι ζήτησε εξηγήσεις από την Καμπότζη αφού την κατηγόρησε ότι τοποθέτησε κι άλλες νάρκες με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό ενός στρατιώτη τη Δευτέρα.

Χθες, Τρίτη, η Ταϊλάνδη δήλωσε πως αναστέλλει μια ενισχυμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον περασμένο μήνα παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Καμπότζη αρνείται την κατηγορία ότι τοποθέτησε και άλλες νάρκες και κάλεσε την Ταϊλάνδη να τηρήσει τη συμφωνία του Οκτωβρίου, η οποία οικοδομήθηκε πάνω σε μια αρχική εκεχειρία που διαπραγματεύθηκε ο Τραμπ προκειμένου να τεθεί τέλος σε συγκρούσεις πέντε ημερών τον Ιούλιο.

Πυροβολισμοί κοντά σε διαφιλονικούμενο μεθοριακό χωριό

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης δήλωσε ότι Ταϊλανδοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κοντά σε διαφιλονικούμενο μεθοριακό χωριό γύρω στις 3:50 τοπική ώρα (10:50 ώρα Ελλάδας) σήμερα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν, ανέφερε σε ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού υποστράτηγος Βιντάι Σουβάρι δήλωσε πως Καμποτζιανοί στρατιώτες εξαπέλυσαν αρχικά πυρά μέσα στην Ταϊλάνδη.

«Οι ταϊλανδικές δυνάμεις καλύφθηκαν και απάντησαν εκτοξεύοντας προειδοποιητικά πυρά, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες στην πλευρά της Ταϊλάνδης. «Το επεισόδιο κράτησε περίπου δέκα λεπτά προτού επανέλθει η ηρεμία».

Ο διαφιλονικούμενος μεθοριακός οικισμός, που σύμφωνα με την Ταϊλάνδη είναι τμήμα του χωριού Μπαν Νονγκ Για Καέου στην επαρχία Σα Καέου, το οποίο όμως η Καμπότζη λέει ότι είναι τμήμα του χωριού Πρέι Τσαν στην επαρχία Μπαντεάι Μιντσέι, ήταν ο τόπος προηγούμενων συγκρούσεων.

Ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού υπουργείου Εξωτερικών Νικομντέτζ Μπαλανκούρα δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους πως η Ταϊλάνδη ζητεί εξηγήσεις από την Καμπότζη για το επεισόδιο της Δευτέρας.

«Τους ζητήσαμε να εξακριβώσουν τα γεγονότα και να προσδιορίσουν ποιος φέρει την ευθύνη και επίσης, τους ζητήσαμε να εφαρμόσουν μέτρα για να αποτρέψουν την επανάληψη στο μέλλον αυτής της κατάστασης».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Καμπότζης αρνήθηκε να σχολιάσει τις απαιτήσεις της Ταϊλάνδης.

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 300.000 εκτοπίστηκαν προσωρινά στις συγκρούσεις του Ιουλίου, κατά τις οποίες εκτοξεύθηκαν εκατέρωθεν ρουκέτες, σημειώθηκαν σφοδρά πυρά πυροβολικού και εξαπολύθηκαν αεροπορικά πλήγματα.

