Ταϊλάνδη: Βασιλική κόμπρα τρομοκρατεί τουρίστες ξενοδοχείου στο Πουκέτ

Πανικός προκλήθηκε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη, από την εμφάνιση δηλητηριώδους φιδιού.

Μία βασιλική κόμπρα, από τα πλέον επικίνδυνα ερπετά που το δηλητήριό της μπορεί να επιφέρει θάνατο μέσα σε 15 λεπτά, εμφανίστηκε κοντά στα ασανσέρ του Nai Yang Beach Resort στο Πουκέτ.

Το επικίνδυνο ερπετό ανακάλυψαν Ρώσοι πελάτες του ξενοδοχείου, σύμφωνα με το SHOT, οι οποίοι ενημέρωσαν το προσωπικό.

Άμεσα απομακρύνθηκαν όλοι οι ένοικοι με τους υπαλλήλους να ψεκάζουν με ειδική σκόνη τη βασιλική κόμπρα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την απομάκρυναν ή τη σκότωσαν.

Και μπορεί αυτή η επικίνδυνη συνάντηση να έλαβε αίσιο τέλος, αλλά τώρα οι τουρίστες φοβούνται να περπατήσουν στο γκαζόν και συμβουλεύουν όλους όσοι σχεδιάζουν διακοπές να μην κλείνουν δωμάτια στον πρώτο όροφο, για να μην βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Οι νεαρές βασιλικές κόμπρες μπορεί να είναι πολύ επιθετικές, ενώ το δάγκωμα τους είναι εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω του νευροτοξικού δηλητηρίου της, το οποίο μπορεί να προκαλέσει παράλυση των αναπνευστικών μυών και θάνατο μέσα σε ένα τέταρτο, αν δεν δοθεί άμεση ιατρική βοήθεια με την χορήγηση αντιοφικού ορού.