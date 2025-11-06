Ο πλουσιότερος βασιλιάς του κόσμου: 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ και 52 χρυσά σκάφη

Ο βασιλιάς Ράμα Χ της Ταϊλάνδης είναι γνωστός για την απίστευτη περιουσία και τον υπερπολυτελή τρόπο ζωής του.

Ο Maha Vajiralongkorn διαθέτει 17.000 ακίνητα, 38 ιδιωτικά αεροσκάφη, πάνω από 300 πολυτελή αυτοκίνητα και 52 χρυσά σκάφη που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακές βασιλικές τελετές. Το 2016 ανέβηκε στον θρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Bhumibol Adulyadej, κληρονομώντας μια περιουσία ύψους 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που τον καθιστά τον πλουσιότερο βασιλιά στον κόσμο.

Κληρονομιά και επιχειρηματική ευφυΐα

Παρά τη μεγάλη κληρονομιά του, ο Ράμα Χ έχει δείξει ιδιαίτερη επιχειρηματική δεινότητα. Τα ακίνητά του στη Μπανγκόκ αποφέρουν σταθερό εισόδημα από ενοίκια, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολυτελή έργα σε στρατηγικά σημεία της πόλης, αυξάνοντας σημαντικά την περιουσία του.

Επιπλέον, ο μονάρχης κατέχει μετοχές σε μεγάλες εταιρείες της Ταϊλάνδης, κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, συνδυάζοντας έτσι την κληρονομιά με επιχειρηματική στρατηγική και επενδυτική ικανότητα.

Η ζωή και η εκπαίδευση του Ράμα Χ

Από μικρή ηλικία, ο Maha Vajiralongkorn εκπαιδεύτηκε για τον βασιλικό του ρόλο. Σπούδασε σε στρατιωτικές ακαδημίες στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και εκπαιδεύτηκε ως πιλότος τζετ και ελικοπτέρου. Στη νεότητα του συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με τον Βασιλικό Στρατό της Ταϊλάνδης.

Ως μοναδικός γιος του βασιλιά Bhumibol και της βασίλισσας Sirikit, έχει δείξει αφοσίωση στη χώρα του, αν και η πορεία του δεν έχει αποφύγει την κριτική και τις αντιπαραθέσεις. Από τη δεκαετία του 1970 εμπλέκεται σε στρατιωτικές δράσεις εντός της χώρας, αναδεικνύοντας την αντιφατική φύση του μονάρχη: συνδυάζει την παραδοσιακή αφοσίωση με έναν τρόπο ζωής εξαιρετικά πολυτελή και εντυπωσιακό.

Η αντίθεση της Ταϊλάνδης στον Ράμα Χ

Ο Ράμα Χ είναι μια ζωντανή εικόνα της Ταϊλάνδης: μια χώρα που ζει ανάμεσα στην παράδοση και την ακραία επιδειξιμανία. Ο τρόπος ζωής και η διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του αντικατοπτρίζουν την αντίθεση ανάμεσα σε πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονη υπερπολυτέλεια.