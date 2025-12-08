Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

Νέο σκηνικό διαμορφώνεται αναφορικά με τον καιρό στη χώρα μας έπειτα από την παρατεταμένη κακοκαιρία των προηγουμένων ημερών, ενώ διαφαίνονται και τα πρώτα στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Μετά από μία περίοδο όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προκαλώντας αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως στην Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδα, ουσιαστικά από αύριο και για το επόμενο διάστημα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η έντονη ηλιοφάνεια και οι ήπιες θερμοκρασίες, χωρίς να δούμε όμως τις τιμές των θερμοκρασιών να φτάνουν σε επίπεδα που να παραπέμπουν σε άλλη εποχή του έτους.

Ο παράγοντας που θα συμβάλλει σε αυτό θα είναι ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων (Αντικυκλώνας) που θα εδραιωθεί πάνω από την Ευρώπη μέχρι ενδεχομένως και τις 17 Δεκεμβρίου, μην αφήνοντας τα περιθώρια στις ψυχρότερες αέριες μάζες να κινηθούν προς τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη της Γηραιάς Ηπείρου. Ωστόσο, να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι δεν πρόκειται να δούμε θερμοκρασίες που θα θυμίζουν άνοιξη ή καλοκαίρι, αφού κατά κανόνα οι μέγιστες θερμοκρασίες ακόμα και στα νοτιότερα τμήματα της χώρας δεν θα ξεπερνούν τους 17 με 18 βαθμούς κελσίου, με μόνη εξαίρεση να αποτελεί η Κρήτη όπου σε τοπικό επίπεδο θα αγγίζει τους 20 με 21 βαθμούς κελσίου.

Από κει και πέρα, με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο Αντικυκλώνας φαίνεται ότι σταδιακά θα αρχίζει να εκτοπίζεται από τις 17 Δεκεμβρίου και μετά από την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχουμε και πάλι δειλά δειλά κάποιες βροχές, αρχικά στα δυτικά τμήματα της χώρας, με τάση όμως στην συνέχεια να επεκταθούν και ανατολικότερα. Όσον αφορά τον καιρό την περίοδο των Χριστουγέννων, θα το δούμε ξεκάθαρα από τις 20 Δεκεμβρίου και όχι νωρίτερα, με τις ενδείξεις μέχρι στιγμής να δείχνουν ότι ενδεχομένως να έχουμε καλές καιρικές συνθήκες με ήπιες θερμοκρασίες.





