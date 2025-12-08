Καιρός: Μικρή βελτίωση πριν τη νέα επιδείνωση - Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για την πορεία του καιρού

Newsbomb

Καιρός: Μικρή βελτίωση πριν τη νέα επιδείνωση - Πότε επιστρέφουν οι βροχές
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται και απομακρύνουν τα φαινόμενα από μεγάλο μέρος της χώρας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου μέχρι και σήμερα οι τοπικές βροχές θα επιμένουν στα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και περιοχές του Αιγαίου. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείονται λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις νωρίς το πρωί.

Από την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση: στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Τετάρτη έως Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με εξαιρέσεις την Κρήτη όπου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι 5–7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχους στα ανατολικά.

Κλείνοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για νέες βροχοπτώσεις από τα μέσα του μήνα και έπειτα.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με μικρή άνοδο από την Τρίτη και πτώση μόνο στα βορειοανατολικά προς το τέλος της εβδομάδας.

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο τα Χριστούγεννα

Ο Ωμέγα εμποδιστής που θα καλύψει την κεντρική Μεσόγειο ευθύνεται για τις ήπιες καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες 5 με 7 ημέρες στη χώρα μας, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron.

Ήπιος αναμένεται ο καιρός για τις επόμενες 5 με 7 ημέρες, καθως το ατμοσφαιρικό φαινόμενο των υψηλών βαρομετρικών πιέσεων λειτουργεί ως «ασπίδα» και κλείνει τον δρόμο στις κακοκαιρίες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, αλλαγή του σκηνικού σε πιο χειμωνιάτικο αναμένεται αμέσως μετά την αποχώρηση του φαινομένου, κοντά στα Χριστούγεννα, με βροχοπτώσεις και χιόνια στα βουνά, αλλά και χαμηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο πιο ακριβής είναι η πρόβλεψη πλησιάζοντας προς τις γιορτές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν καταιγίδες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα πέσουν λίγα χιόνια. Βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βορειοανατολικοί βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Tα φαινόμενα στη βόρεια Κρήτη πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως από το απόγευμα.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και στα νότια πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στην περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του Aνατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με παροδικές τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 09-12-2025

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:10ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία πράγματα που φοβούνται πραγματικά οι επιστήμονες για το 2026

11:05LIFESTYLE

Αλαλούμ συνεννόησης με την εμφάνιση Θεοφάνους στη φωταγώγηση του δέντρου στο Ναύπλιο - Οι εξηγήσεις του

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Οικοδόμος έπεσε από κτήριο στο κέντρο της πόλης

11:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Hygge: Πώς η JYSK μας μαθαίνει να ζούμε τη γιορτινή περίοδο όπως οι Σκανδιναβοί

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ένας χρόνος από την ανατροπή του Άσαντ - Η μετάβαση παραμένει εύθραυστη προειδοποιεί ο ΟΗΕ

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγροτικά μπλόκα: Οι ακραίες κινητοποιήσεις ενδέχεται να στρέψουν την κοινωνία εναντίον των αγροτών

10:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της Kumho Tire

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot: Σκέψεις για επιστροφή στα μικρά αυτοκίνητα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σάμο: 12χρονος μετανάστης διαμελίστηκε από προπέλα σκάφους - Αναζητείται Τούρκος διακινητής

10:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Ο αγώνας δρόμου του Ρέτσου και το φρένο Μεντιλίμπαρ

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανήλικος μέθυσε βαριά σε γάμο – Συνελήφθη ο πατέρας του

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή βελτίωση πριν τη νέα επιδείνωση - Πότε επιστρέφουν οι βροχές

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για Τσίπρα: «Όταν όλοι παρουσιάζονται ως ανεπαρκείς τελικά αθωώνεται η Δεξιά»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρεμβαίνει στο «ντιλ του αιώνα»: Στο μικροσκόπιο η εξαγορά της Warner Bros από το Netflix

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαγεία και φως στη Ζάκυνθο: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με συναυλία του Κώστα Μαρτάκη

10:21LIFESTYLE

Ματίνα Παγώνη για Άννα Κανδαράκη: «Γνώριζα για τη μάχη της με τον καρκίνο, δίνει μεγάλη δύναμη σε ανθρώπους που περνούν τη νόσο»

10:17ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν έλεγχος ήπατος από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά στις 8 και 9 Δεκεμβρίου

10:14LIFESTYLE

Κάζο στο Ναύπλιο: Δεν πήγε ο Γιώργος Θεοφάνους στη φωταγώγηση του χριστουγεννιατικού δέντρου - Η αντίδραση του Δήμου

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αντίδραση από Λέικερς - Χωρίς... φρένα οι Θάντερ - Τα αποτελέσματα και τα highlights

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες στην Αττική: Σε αυτά τα 8 σημεία θα μπουν πιλοτικά έως τέλος του έτους

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 5-7 το απόγευμα τρακτέρ και στις παρακαμπτηρίους στη Νίκαια - Το μεσημέρι κλείνουν τον Μπράλο - Την Τετάρτη αποκλείουν τον Βόλο

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή βελτίωση πριν τη νέα επιδείνωση - Πότε επιστρέφουν οι βροχές

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

08:37ΥΓΕΙΑ

Ασυνήθιστο ξέσπασμα γρίπης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Η νέα παραλλαγή Κ του ιού H3N2 επαναφέρει τη μάσκα

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με χρώματα της Τουρκίας δείχνει χάρτης σε εγχειρίδιο της ΕΕ – Αντιδρά το υπουργείο Εξωτερικών

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια περίεργη αντικατάσταση, οι Ρώσοι και η Κύπρος, ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm και τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγροτικά μπλόκα: Οι ακραίες κινητοποιήσεις ενδέχεται να στρέψουν την κοινωνία εναντίον των αγροτών

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανήλικος μέθυσε βαριά σε γάμο – Συνελήφθη ο πατέρας του

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης 40χρονου - Super puma δεν κατάφερε να τον προσεγγίσει

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

09:33ΕΛΛΑΔΑ

«Στοχοποιούνται αφανείς ήρωες»: Στήριξη στο πλήρωμα του λιμενικού σκάφους που «καρφώθηκε» στα βράχια

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που σκοτώθηκε από το πίτμπουλ - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία πράγματα που φοβούνται πραγματικά οι επιστήμονες για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ