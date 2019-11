Ποιοι ήταν οι θρυλικοί Monty Python και το... «Υπουργείο των Χαζών Βαδισμάτων»

Tα κορίτσια που προκάλεσαν με την πράξη τους, έφεραν στο προσκήνιο τους Monty Python αφού όπως ανέφεραν σε επιστολή τους παρέλασαν «υπό την πνευματική μπαγκέτα του μεγάλου στρατάρχη της αγγλικής κωμωδίας, John Cleese και όσων μας έχουν διδάξει οι Monty Python».

Ποιοι ήταν όμως οι Monty Python;

Η θρυλική ομάδα

Οι Monty Python αποτελούν μια θρυλική ομάδα παραγωγής ταινιών, εκπομπών και θεατρικών παραγωγών, γνωστοί για την κοινωνική και πολιτική τους σάτιρα το βιτριολικό τους χιούμορ και την κριτική τους στάση απέναντι στο κατεστημένο και τα στερεότυπα με τεράστια επιρροή τόσο στον χώρο του θεάματος όσο και γενικότερα στην κοινωνία.

Σχηματίστηκαν τη δεκαετία του ’60 από τους Γκράχαμ Τσάπμαν (Graham Chapman), Έρικ Άιντλ (Eric Idle), Τέρι Γκίλιαμ (Terry Gilliam), Τέρι Τζόουνς (Terry Jones), Τζον Κλιζ (John Cleese) και Μάικλ Πέιλιν (Michael Palin).

Έκαναν το ντεμπούτο τους με «Το Ιπτάμενο Τσίρκο των Μόντυ Πάιθον» (Monty Python’s Flying Circus), μια παραγωγή βασισμένη σε τηλεοπτικά σκετς που άρχισε να εκπέμπεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1969.

Το «Ιπτάμενο Τσίρκο των Μόντι Πάιθον» ολοκληρώθηκε το 1974, ύστερα από τέσσερις σεζόν επιτυχίας και 45 συνολικά επεισόδια και δεν άφησε τίποτα… όρθιο: η σάτιρά τους ήταν τολμηρή και άγγιξε την πολιτική, τη γραφειοκρατία, την οικογένεια, τη θρησκεία, ιστορικά πρόσωπα, καθημερινές καταστάσεις απλών ανθρώπων και κυρίως την υποκρισία μιας παρηκμασμένης αυτοκρατορίας.

Οι Monty Python επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο γράφονταν και γυρίζονταν κωμωδίες ενώ πολλοί κριτικοί παρομοιάζουν την προσφορά και την επιρροή τους στην κωμωδία με τον αντίκτυπο των Beatles στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Το υπουργείο… βηματισμού των Monty Python

Ένα από τα σκετσάκια της δεύτερης σεζόν της εν λόγω κωμωδίας, και συγκεκριμένα το «The Ministry of Silly Walks», το οποίο προβλήθηκε το 1970, είναι αυτό ακριβώς που ενέπνευσε τα δέκα κορίτσια να βηματίσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το σατιρικό σκετς παρουσιάζει τον John Cleese ως δημόσιο υπάλληλο σε ένα φανταστικό βρετανικό υπουργείο, του οποίου αρμοδιότητα είναι να… παράγει γελοίους βηματισμούς.

Τα έργα των Monty Python

Από τα πιο σημαντικά έργα τους είναι:

«Το Ιπτάμενο Τσίρκο των Μόντυ Πάιθον» κωμωδία σε τηλεοπτική σειρά η οποία παράχθηκε και παρουσιάστηκε στο BBC της Μεγάλης Βρετανίας από το 1969 με 45 επεισόδια μέχρι το 1974.

Το «And Now for Something Completely Different» (1971), κινηματογραφική ταινία με σκετς από την τηλεοπτική σειρά.

Το «Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης» (Monty Python and the Holy Grail) (1975) σατιρική κινηματογραφική ταινία για τον μύθο του Βασιλιά Αρθούρου.

Το «Ένας Προφήτης… Μα τι Προφήτης!» (Monty Python’s Life of Brian) (1979), μια κινηματογραφική σάτιρα με την ιστορία ενός νεαρού Εβραίου που θεωρήθηκε μεσσίας.

Το «Monty Python Live at the Hollywood Bowl» (1982), η ταινία από μια ζωντανή παρουσίασή τους, στην οποία έπαιξαν μερικά από τα πιο ωραία κωμικά τους σκετς.

Το «Μόντι Πάιθονς, το νόημα της ζωής» (1983), μια κινηματογραφική συλλογή από σκετς για το νόημα της ζωής, με αρκετό μαύρο χιούμορ.

Πηγή: wikipedia.org, cinephilia.gr