Κέρτ Κομπέιν: Νέα στοιχεία ανατρέπουν τα δεδομένα - Σενάρια για δολοφονία του ροκ σταρ

Ο Kέρτ Κομπέιν δολοφονήθηκε, σύμφωνα με έναν βραβευμένο παραγωγό ντοκιμαντέρ που μάλιστα προκαλεί στη χήρα του ροκ σταρ, Κόρτνεϊ Λαβ, να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον θάνατο του συζύγου της ενώ εξετάζεται από μηχανή ανίχνευσης ψεύδους.

Η παραπάνω δημόσια τοποθέτηση έρχεται μετά από χρόνια εικασιών για τον θάνατο του τραγουδιστή των Nirvana.

Ο Ίαν Χάλπεριν πιστεύει ότι το νέο του βιβλίο Case Closed: The Cobain Murder: The Killing And Cover Up of Kurt Cobain παρουσιάζει «πειστικά επιχειρήματα» ότι ο Κομπέιν, αντίθετα με ότι θεωρήθηκε, δεν αυτοκτόνησε.

Ο ερευνητής δημοσιογράφος, ο οποίος ερευνά την αυτοκτονία του Κομπέιν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, λέει ότι έχει αποκαλύψει νέα στοιχεία ότι ο frontman των Nirvana δολοφονήθηκε αντ' αυτού - αν και δεν κατηγορεί την Λαβ ή οποιονδήποτε άλλον για τη δολοφονία.

Ο Χάλπεριν ωστόσο πιστεύει τεστ σε ανιχνευτή ψεύδους θα τη βοηθήσει να «καθαρίσει» το όνομά της μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες υποψιών, εικασιών και σχολίων από ορισμένους σκληροπυρηνικούς του Nirvana αναφορικά με το ότι εκείνη ξέρει καλά υπό ποιες συνθήκες ο Κομπέιν έχασε τη ζωή του ή ακόμη χειρότερα ότι αναμειγνύεται στον θάνατο του.

Ο Κομπέιν, ο οποίος ήταν χρήστης ηρωίνης, βρέθηκε νεκρός σε ένα δωμάτιο θερμοκηπίου πάνω από το απομονωμένο γκαράζ στο σπίτι του στη γειτονιά Lake Washington του Σιάτλ στις 8 Απριλίου 1994.

Κρατούσε το κυνηγετικό όπλο που τον είχε σκοτώσει, έχοντας τινάξει τα μυαλά του στον αέρα.

Παρά το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ κήρυξαν τον θάνατο ως αυτοκτονία, οι θεωρίες ότι η Love μπορεί να έπαιξε ρόλο στον θάνατο του Cobain εξακολουθούν να υπάρχουν υπό το φως των προφανών διαφοροποιήσεων στα στοιχεία.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην U.S. Sun, ο Χάλπεριν είπε: «Σε αυτό το βιβλίο, συμπεραίνω ακλόνητα, η αστυνομία έκανε λάθος χίλια τοις εκατό και ο θάνατο του Κομπέιν δεν ήταν δολοφονία αλλά φόνος.»

«Η ετυμηγορία πρέπει να αλλάξει από αυτοκτονία σε φόνο» τονίζει.