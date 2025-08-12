Της έταξε το φεγγάρι - Ασκούμενος έκλεψε βράχους από τη ΝASA για ερωτικές επαφές στη σελήνη

Το φεγγάρι ανατέλλει πάνω από τις Άνδεις στο Σαντιάγο της Χιλής

Ένα ιδιοφυές - κατά την άποψή του, όπως αποδείχθηκε, σχέδιο έστησε πριν από 23 χρόνια ένας νεαρός ασκούμενος, αποφασίζοντας να κλέψει 17 κιλά σεληνιακών βράχων και έναν μετεωρίτη, αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων από το Διαστημικό Κέντρο Johnson του Χιούστον - ανεκτίμητα δείγματα από κάθε αποστολή Apollo, κλειδωμένα σε ένα χρηματοκιβώτιο.

Ο Thad Roberts, μόλις 24 ετών με τριπλό πτυχίο στη φυσική, τη γεωλογία και τη γεωφυσική στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, παντρεμένος και με τη σύζυγό του πίσω στη Γούτα να αγωνίζεται οικονομικά, πίστευε ότι κατέστρωσε το τέλειο σχέδιο.

Το πρώτο βήμα ήταν η εύρεση αγοραστή. Με τη βοήθεια του φίλου του Gordon McWhorter, ο Roberts συνδέθηκε online με έναν πιθανό Βέλγο αγοραστή πρόθυμο να πληρώσει 1.000 έως 5.000 δολάρια ανά γραμμάριο.

Ο αγοραστής, ωστόσο, άρχισε να υποψιάζεται και ειδοποίησε το FBI, το οποίο του έδωσε εντολή να συνεχίσει να μιλάει ενώ ερευνούσε.

Περίπου εκείνη την εποχή, γνώρισε την Tiffany Fowler, μια 22χρονη ασκούμενη της NASA που διεξήγαγε έρευνα βλαστικών κυττάρων.

Η φιλία τους έγινε γρήγορα ρομαντική και μετά από τρεις εβδομάδες, μετακόμισαν μαζί. Όταν ο Roberts αποκάλυψε το σχέδιό του, η Fowler συμφώνησε να βοηθήσει.

Προσέλαβαν έναν άλλο ασκούμενο της NASA, τον Shae Saur, και μια νύχτα το τρίο χρησιμοποίησε τις ταυτότητες της NASA για να τρυπώσει στο Διαστημικό Κέντρο Johnson, ξεκινώντας με το χρηματοκιβώτιο.

Πίσω στο ξενοδοχείο, το άνοιξαν με ένα ηλεκτρικό πριόνι.

Στις 20 Ιουλίου 2002 - την 33η επέτειο της πρώτης προσγείωσης στο φεγγάρι - ο Roberts και η Fowler οδήγησαν στο Ορλάντο για να συναντήσουν μέλη της οικογένειας του Βέλγου αγοραστή.

Ενώ περίμενε, ο Ρόμπερτς τοποθέτησε φεγγαρόπετρες κάτω από τα καλύμματα των κρεβατιών, ισχυριζόμενος αργότερα ότι το ζευγάρι έκανε «σεξ στο φεγγάρι» ως συμβολική χειρονομία.

«Παίρνω μερικούς από τους βράχους του φεγγαριού και τους βάζω κάτω από την κουβέρτα στο κρεβάτι... Ποτέ δεν είπα τίποτα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να το αισθανθεί», δήλωσε στο CBS News το 2012.

Όταν συναντήθηκαν με τους υποτιθέμενους αγοραστές, τους υποδέχτηκαν μυστικοί πράκτορες του FBI. Οι βράχοι του φεγγαριού ανακτήθηκαν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου τους, αν και το FBI ανέφερε ότι ήταν πλέον «σχεδόν άχρηστοι για την επιστημονική κοινότητα» και ότι η ληστεία κατέστρεψε τρεις δεκαετίες χειρόγραφων ερευνητικών σημειώσεων από έναν επιστήμονα της NASA.

Μετά τη σύλληψή του, ο Ρόμπερτς παραδέχτηκε ότι έκλεψε επίσης οστά δεινοσαύρων και απολιθώματα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Όταν ρωτήθηκε γιατί έκλεψε τους βράχους του φεγγαριού, ο Robert είπε στο CBS News ότι «δεν» το έβλεπε σαν να έκλεβε εκείνη τη στιγμή.

Στο τέλος, οι Roberts, Fowler και Saur ομολόγησαν την ενοχή τους για συνωμοσία για τη διάπραξη κλοπής και διαπολιτειακής μεταφοράς κλεμμένης περιουσίας.

Ο Ρόμπερτς καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή, εκτίοντας έξι. Η Fowler και ο Saur έλαβαν ο καθένας 180 ημέρες κατ' οίκον περιορισμό και 150 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Ο McWhorter, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια.

Ο Roberts και η Fowler δεν ξαναείδαν ο ένας τον άλλον.

Πηγή: New York Post