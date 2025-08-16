Τουρκία: Η «βυθισμένη πόλη» στο Γκιολτσούκ εντοπίστηκε μετά από 26 χρόνια - Βίντεο

Τα ερείπια του σεισμού του Μαρμαρά, που σημειώθηκε στο Γκιολτσούκ στις 17 Αυγούστου 1999 και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και απώλειες ζωών, καταγράφηκαν σε μια νέα ανακάλυψη στην Τουρκία.

Η τελευταία κατάσταση της «βυθισμένης πόλης» που παρέμενε κάτω από τη θάλασσα στον σεισμό του Μαρμαρά στις 17 Αυγούστου 1999 στην περιοχή Gölcük του Kocaeli καταγράφηκε 26 χρόνια αργότερα.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ στον Μαρμαρά στις 17 Αυγούστου 1999, με επίκεντρο το Γκιολτσούκ, προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και απώλειες ζωών πριν από 26 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του σεισμού, ένα τμήμα της ακτογραμμής στην πλατεία Çınarlık στη γειτονιά Değirmendere καλύφθηκε από τη θάλασσα, βυθίζοντας κτίρια, οχήματα και προβλήτες.

Μετά από πολλά χρόνια, η «βυθισμένη πόλη» φάνηκε από μια ομάδα που αποτελείτο από τον φωτογράφο και σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ Ταχσίν Τζεϊλάν, τον αντιπρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιων Αθλημάτων (TSSF) Χακάν Αρσλάν, τον ιδρυτικό πρόεδρο της Υποβρύχιας Εταιρείας Değirmendere, το δύτη πρώτης κατηγορίας Μουράτ Κουλακάτς, και τον Ιάπωνα πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα και ειδικό σεισμούς Γιοσινόρι Μοριουάκι.