Κίνα: Διαγωνισμός slackline σε ύψος 400 μέτρων πάνω από το έδαφος - Δείτε βίντεο
Δείτε το τρομακτικό βίντεο
Ένας τρομακτικός διαγωνισμός slackline - ένα παιχνίδι ισορροπίας πάνω σε τεντωμένο ιμάντα - σε μεγάλο υψόμετρο έχει ξεκινήσει στην Κίνα, στον οποίον συμμετέχουν ελίτ αθλητές από όλο τον κόσμο και προσπαθούν να κατακτήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή.
Οι διαγωνιζόμενοι περπατούν πάνω σε ένα slackline πάχους 2,5 εκατοστών, το οποίο είναι τεντωμένο μεταξύ δύο κορυφών που απέχουν σχεδόν 1.500 μέτρα μεταξύ τους, σε ύψος πάνω από 400 μέτρα από το έδαφος.
Δείτε βίντεο:
