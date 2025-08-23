Σάλος στη Βρετανία σε ματς της παραολυμπιακής ομάδας μπάσκετ - «Γύρισαν την πλάτη» στο Ισραήλ

Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίστηκε «επίθεση στην αξιοπρέπεια» των ισραηλινών παικτών, συνέβη το περασμένο Σάββατο

Σάλος στη Βρετανία σε ματς της παραολυμπιακής ομάδας μπάσκετ - «Γύρισαν την πλάτη» στο Ισραήλ
Η βρετανική ομάδα μπάσκετ σε αναπηρικά αμαξίδια επικρίηκε σφοδρά για την «εξαιρετικά προσβλητική» συμπεριφορά της, αφού απομακρύνθηκε από το βάθρο κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, σε αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι παίκτες της παραολυμπιακής ομάδας, γύρισαν κατά 90 μοίρες μακριά από το βάθρο, καθώς υψωνόταν η ισραηλινή σημαία και παίζονταν ο εθνικός ύμνος της χώρας, το Hatikvah.

Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίστηκε «επίθεση στην αξιοπρέπεια» των ισραηλινών παικτών, συνέβη το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ με Αναπηρικά Αμαξίδια στην Κολωνία.

Όταν άρχισε να παίζει ο εθνικός ύμνος, οι Βρετανοί παίκτες γύρισαν την πλάτη τους, ώστε να μην βλέπουν τις σημαίες των δύο χωρών, σε μια κίνηση που φαινόταν να είναι διαμαρτυρία για την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

Μετά το συμβάν, η Ισραηλινή Παραολυμπιακή Επιτροπή υπέβαλε καταγγελία στη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με Αναπηρικά Αμαξίδια, ζητώντας την επιβολή κυρώσεων σε οποιονδήποτε αθλητή επαναλάβει αυτή τη χειρονομία.

101484915-15027291-image-a-41755945752342.jpg

Ο Moshe «Mutz» Matalon, πρόεδρος της Ισραηλινής Παραολυμπιακής Επιτροπής, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «ντροπιαστική» και αντίθετη με «το πνεύμα των παραολυμπιακών αθλημάτων».

«Μια τέτοια συμπεριφορά είναι βαθιά ασεβής προς τους αθλητές, έρχεται σε σαφή αντίθεση με το πνεύμα των Παραολυμπιακών Αγώνων και υπονομεύει όχι μόνο το μπάσκετ με αναπηρικά αμαξίδια, αλλά και τον ισραηλινό αθλητισμό και το κράτος του Ισραήλ στο σύνολό του», δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph.

Αποκάλυψε ότι η ομάδα σκοπεύει να προσφύγει στην αθλητική ομοσπονδία για την «απαράδεκτη συμπεριφορά» που επέδειξε η βρετανική ομάδα, ζητώντας παράλληλα την παρέμβαση της ομοσπονδίας για να διασφαλιστεί ότι τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν. Πρόσθεσε: «Και, αν συμβεί, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε όποιον εισάγει την πολιτική στον αθλητισμό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μια ισραηλινή ομάδα δεν θα συμπεριφερόταν ποτέ με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε καμία εθνική ομάδα. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει τι πέρασε το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου».

Ο Ilay Yarhi, Ισραηλινός παίκτης μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο, χαρακτήρισε την πράξη ως «επίθεση στην αξιοπρέπειά μας ως παίκτες».

Είπε ότι οι συμπαίκτες του «ένιωσαν ότι έφεραν άσχετα θέματα στο γήπεδο και μας ταπείνωσαν».

«Μερικοί από αυτούς απάντησαν ότι ήταν μια διαμαρτυρία και ένας τρόπος υποστήριξης της παγκόσμιας ειρήνης, ότι δεν ήταν υπέρ του πολέμου», είπε στην εφημερίδα The Jerusalem Post. «Μερικοί ήθελαν να έρθουν να μιλήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά δεν συμφωνήσαμε σε αυτό, γιατί αν δεν μας σέβεστε, δεν αξίζετε σεβασμό σε αντάλλαγμα».

Η Zimra Vigoda, της οποίας ο γιος αγωνίζεται για το Ισραήλ, είπε: «Εβραίες, μουσουλμάνες και χριστιανές μητέρες επευφημούσαν καθώς οι γιοι τους έπαιζαν δίπλα-δίπλα...

«Ο πόλεμος και η διαίρεση έχουν σημαδέψει κάθε κοινότητα. Και όμως, αυτά τα αγόρια, που τώρα είναι άνδρες, εξακολουθούν να είναι μαζί στην εθνική ομάδα του Ισραήλ. «Η σχέση τους μεταξύ τους έχει μόνο βαθύνει».

Ο πρώην βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Λόρδος Ian Austin, καταδίκασε την πράξη ως «εξαιρετικά προσβλητική χειρονομία», που «ντροπιάζει την βρετανική ομάδα».

Ο 60χρονος πολιτικός είπε ότι οι αθλητές όχι μόνο «πρόδωσαν» την περήφανη ιστορία των παραολυμπιακών αθλημάτων, αλλά έδειξαν και την «άγνοιά» τους για την πολυπολιτισμική κοινωνία του Ισραήλ. .

