Το Ισραήλ βομβαρδίζει την πρωτεύουσα των Χούθι της Υεμένης

Η ισραηλινή αεροπορία έπληξε την πρωτεύουσα των Χούθι της Υεμένης, Σαναά, το απόγευμα της Κυριακής, όπως επιβεβαίωσε η εφημερίδα Jerusalem Post από πηγές ασφαλείας.

Οι επιδρομές στόχευσαν μια περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και τοποθεσίες όπου οι Χούθι ενδέχεται να διατηρούν βαλλιστικούς πυραύλους.

Israel launches strikes on Yemen's capital, Sanaa. pic.twitter.com/zdHmzUDGkZ — Geo Strategist (@GeoStrategistX) August 24, 2025

Μια πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στη Σαναά σε απάντηση στην εκτόξευση πυραύλου την Παρασκευή από τους Χούθι προς ισραηλινό έδαφος.

Στο παρελθόν, οι περισσότερες ισραηλινές αντεπιθέσεις είχαν γίνει εναντίον της πόλης-λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, με στόχο να περιορίσουν την οικονομία τους και την ικανότητά τους να ανεφοδιάζονται με όπλα.

Ωστόσο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν επίσης επιτεθεί στο παρελθόν στη Σαναά, ειδικά στο διεθνές αεροδρόμιο.

Η Jerusalem Post αναφέρει ότι υπάρχει μια ισχυρή ώθηση από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για την καλύτερη κατανόηση των τρόπων μείωσης της απειλής των Χούθι, αλλά και ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, αφού αγνόησαν ως επί το πλείστον την Υεμένη μέχρι αυτόν τον πόλεμο.