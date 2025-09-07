Ιαπωνία: Τελετή ενηλικίωσης του Πρίγκιπα Χισαχίτο, πρώτη έπειτα από 40 χρόνια - Βίντεο

Μεγαλοπρεπής τελετή ενηλικίωσης πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία για τον πρίγκιπα Χισαχίτο, ανιψιό του αυτοκράτορα Ναρουχίτο. Αφού έκλεισε τα 18 τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο πρίγκιπας έγινε το πρώτο αρσενικό μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας που ενηλικιώθηκε μετά τον πατέρα του, τον πρίγκιπα διάδοχο Φουμιχίτο, τον Νοέμβριο του 1985. Όμως οι επίσημες τελετές αναβλήθηκαν κατά ένα χρόνο για να μην διαταραχθεί η προετοιμασία του για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.

Ο Χισαχίτο είναι ο πρώτος άνδρας πρίγκιπας εδώ και 40 χρόνια που ενηλικιώνεται και είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

Αλλά η έλλειψη ανδρών κληρονόμων αφήνει τη μοναρχία της χώρας, ηλικίας 1.500 ετών, αντιμέτωπη με ένα αβέβαιο μέλλον.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκρατορικό παλάτι το Σάββατο, η μαύρη μεταξωτή ταινία του πρίγκιπα Χισαχίτο αφαιρέθηκε από το κεφάλι του και αντικαταστάθηκε με ένα στέμμα που συμβόλιζε την ενηλικίωση.

Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο, μαζί με τους γονείς του πρίγκιπα, τον διάδοχο του θρόνου Φουμιχίτο και την πριγκίπισσα Κίκο, ήταν παρόντες στην τελετή.

Στη συνέχεια ο πρίγκιπας φόρεσε την επίσημη τελετουργική ενδυμασία των ενηλίκων και μετέβη με κρατική άμαξα στα Ιερά του Αυτοκρατορικού Παλατιού για να τελέσει επίσημη λατρεία προς τιμήν των προγόνων της οικογένειας.

Ο Χισαχίτο μεταφέρθηκε στα αυτοκρατορικά ιερά για να αποτίσει φόρο τιμής στα πνεύματα των προγόνων, όπου εμφανίστηκε ενώπιον των προγόνων του με επίσημη τελετουργική ενδυμασία.

Οι ολοήμερες τελετουργίες θα ολοκληρωθούν με ένα συμπόσιο στο Τόκιο.

Μέσα στον καλό καιρό, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από το πρωί γύρω από το Αυτοκρατορικό Παλάτι και το κτήμα Ακασάκα, ανεμίζοντας μικρές ιαπωνικές σημαίες για να γιορτάσουν. Ο πρίγκιπας Hisahito χαμογέλασε και χαιρέτησε από το παράθυρο του αυτοκινήτου.

Δεύτερος στη γραμμή διαδόχων του θρόνου

Ο Χισαχίτο, γεννημένος το 2006, είναι το νεότερο μέλος της 16μελούς αυτοκρατορικής οικογένειας. Ωστόσο, ο αριθμός των ανδρών κληρονόμων περιορίζεται σε μόλις πέντε. Ο Αυτοκρατορικός Νόμος του 1947 παραχωρεί μόνο σε άνδρες τη διαδοχή του θρόνου, ενώ οι γυναίκες χάνουν το βασιλικό τους καθεστώς όταν παντρεύονται απλούς πολίτες, επιδεινώνοντας την κρίση στην αυτοκρατορική οικογένεια.

Ο Χισαχίτο είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου και αναμένεται κάποια μέρα να γίνει αυτοκράτορας. Ωστόσο, η έλλειψη άνδρα κληρονόμου σημαίνει ότι η Ιαπωνία μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τη διαδοχή στο μέλλον.

Ο πρίγκιπας Χισαχίτο, ο οποίος σπουδάζει βιολογία στο Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα κοντά στο Τόκιο, δημοσίευσε ένα ακαδημαϊκό άρθρο σχετικά με την έρευνά του για τα έντομα.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου τον Μάρτιο, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μελετήσει τα είδη λιβελούλας και τη διατήρηση των πληθυσμών εντόμων στις πόλεις. Ενδιαφέρεται επίσης για την καλλιέργεια ντομάτας και ρυζιού στο χώρο του παλατιού.

Αντικατροπτίζει τη δημογραφική κρίση στην Ιαπωνία

Η έλλειψη ανδρών κληρονόμων στην Ιαπωνία αντικατοπτρίζει το δημογραφικό τοπίο που αντιμετωπίζει η χώρα. Μέχρι το 2024, η χώρα προβλέπεται να έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότερους θανάτους απ' ό,τι γεννήσεις, η μεγαλύτερη μείωση από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1968.

Ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα χαρακτήρισε την κατάσταση ως «σιωπηλή έκτακτη ανάγκη» και υποσχέθηκε μέτρα όπως δωρεάν φροντίδα παιδιών και ευέλικτο ωράριο εργασίας.