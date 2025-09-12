ΗΠΑ και Νορβηγία δοκίμασαν στο κατώφλι της Ρωσίας αμερικανικό υπερόπλο

Οι ΗΠΑ έστειλαν το βομβαρδιστικό stealth B-2 Spirit, ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη στον κόσμο

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Οι Νορβηγικές Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με τις αμερικανικές, πραγματοποίησαν δοκιμή ενός νέου όπλου ακριβείας στα ανοικτά του νησιού Άντογια.

Το αμερικανικό stealth βομβαρδιστικό B-2 Spirit πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης μόλις 366 μίλια από τα ρωσικά σύνορα.

Στη δοκιμή, που διεξήχθη πάνω από τη Νορβηγία, η βόμβα κατά πλοίων Quicksink, η οποία περιγράφηκε από το Πεντάγωνο ως «σιωπηλή δολοφονία», ρίχτηκε στη θάλασσα και έπληξε τον στόχο της με απόλυτη ακρίβεια.

Με λίγα λόγια οι ΗΠΑ έστειλαν το βομβαρδιστικό stealth B-2 Spirit, ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη στον κόσμο, στο κατώφλι της Ρωσίας.

Το B-2 έριξε μια βόμβα QUICKSINK και έπληξε με ακρίβεια τον στόχο της στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών του νησιού Andøya, μόλις 366 μίλια από τα ρωσικά σύνορα στη βόρεια Νορβηγία.

Τέσσερα νορβηγικά F-35 συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Το χρονικό της επιχείρησης

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, τέσσερα νορβηγικά αεροσκάφη F-35 και ένα νορβηγικό αεροσκάφος P-8 Poseidon συμμετείχαν μαζί με ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό B-2 Spirit σε αυτό που περιγράφεται ως «σενάριο επίθεσης μεγάλης εμβέλειας».

Η δοκιμή θεωρήθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ .

Ο Αντιναύαρχος Ρούνε Άντερσεν, Αρχηγός του Επιχειρησιακού Αρχηγείου των Νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων, είναι επίσης ικανοποιημένος: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που οι Αμερικανοί θέλουν να δοκιμάσουν τέτοια νέα όπλα μαζί με τις νορβηγικές δυνάμεις. Η σταθερότητα στον Απώτατο Βορρά είναι σημαντική για την ασφάλεια της Νορβηγίας, της Ευρώπης και της Αμερικής

Ποια είναι τα Β-2

Υπενθυμίζεται ότι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit, τα διαβόητα «αόρατα» αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, εξαπέλυσαν πρόσφατα μια συντονισμένη και κεραυνοβόλα επίθεση σε στρατηγικούς στόχους βαθιά στο έδαφος του Ιράν.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επίδειξη ισχύος των stealth βομβαρδιστικών από την εποχή της επιχείρησης «Allied Force» το 1999.

Η δυναμικότητα των Β-2

Το Northrop Grumman B-2 Spirit είναι το πιο προηγμένο βομβαρδιστικό του κόσμου, με σχεδίαση stealth τεχνολογίας που το καθιστά ουσιαστικά αόρατο στα περισσότερα ραντάρ. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 θεωρείται το «μαύρο διαμάντι» της αμερικανικής πολεμικής ισχύος.

Με ικανότητα μεταφοράς:

  • 16 βόμβες GBU-31 JDAM των 900 κιλών, ή

  • δύο θερμοπυρηνικές βόμβες B61/B83,
    το B-2 είναι ικανό να χτυπήσει κάθε σημείο του πλανήτη, χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Η αξία κάθε μονάδας ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια, και σήμερα υπηρετούν ενεργά μόλις 20 αεροσκάφη στον αμερικανικό στόλο. Αποτελούν, ουσιαστικά, όπλο στρατηγικού αιφνιδιασμού.

Ποιος είναι ο πύραυλος Quicksink

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έχει περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας του Quicksink ως χρήση καθοδήγησης INS με τη βοήθεια GPS για να φτάσει σε μια καθορισμένη περιοχή-στόχο πριν αναλάβει ο ανιχνευτής στο ρύγχος.

Αν και δεν διαθέτουν κινητήρα, τα τυπικά JDAM μπορούν να γλιστρήσουν προς στόχους σε απόσταση περίπου 15 μιλίων, ανάλογα με την ακριβή διαμόρφωση του όπλου και το φάσμα απελευθέρωσης. Στη συνέχεια, οι βόμβες Quicksink εντοπίζουν και κατηγοριοποιούν τους στόχους τους, ελέγχοντας το μήκος τους σε σχέση με μια λεπτομερή εσωτερική βάση δεδομένων αναφοράς.

Στη συνέχεια, ο ανιχνευτής τροφοδοτεί επιπλέον δεδομένα διόρθωσης πορείας στο κιτ ουράς, ώστε να θέσει το όπλο σε τροχιά που θα προσπαθήσει να εκραγεί ακριβώς δίπλα στο κύτος του πλοίου-στόχου, ακριβώς κάτω από την ίσαλο γραμμή. Είναι απαραίτητη η αρχική καθοδήγηση προς τον στόχο, η οποία θα μπορούσε να παρέχεται στην πλατφόρμα εκτόξευσης από εξωτερικές πηγές.

