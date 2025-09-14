Νέο ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία - Πώς ζουν μέχρι τα 100

Αν χώρα καταγράφει νέο ρεκόρ για 55η χρονιά στους αιωνόβιους, πέρυσι σημείωσε δύο ρεκόρ – ένα ιστορικό χαμηλό στις γεννήσεις και ένα ρεκόρ στους θανάτους., 

Νέο ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία - Πώς ζουν μέχρι τα 100
Νέο ρεκόρ κατέγραψε ο αιωνόβιος πληθυσμός της Ιαπωνίας, καθώς η χώρα συνεχίζει να διατηρεί το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο – ένα ορόσημο που οι αξιωματούχοι πιστώνουν στον υγιεινό τρόπο ζωής και τις λιγότερες θανατηφόρες ασθένειες.

Για 55η συνεχή χρονιά, ο πληθυσμός των πολιτών ηλικίας 100 ετών και άνω εκτινάχθηκε στους 99.763 — αυξημένος κατά 4.644 από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας της κυβέρνησης, ανέφερε το BBC.

Οι γυναίκες αποτελούν το εντυπωσιακό 87.784 του συνόλου – ή το 88% – σε σύγκριση με 11.979 άνδρες.

Ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος της χώρας είναι η Shigeko Kagawa, μια 114χρονη συνταξιούχος γιατρός από την επαρχία Νάρα, η οποία διηύθυνε την κλινική της οικογένειάς της ως μαιευτήρας και γυναικολόγος μέχρι τη συνταξιοδότησή της στα 86 της. Η Καγκάβα πέτυχε ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα το 2021, όταν έγινε μία από τις γηραιότερες λαμπαδηδρόμους στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων σε ηλικία 109 ετών κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Τόκιο.

Ο γηραιότερος άνδρας είναι ο 111χρονος Kiyotaka Mizuno, δήλωσαν αξιωματούχοι, οι οποίοι έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρωτοφανή στοιχεία πριν από τον εορτασμό της Ημέρας των Ηλικιωμένων τη Δευτέρα στην Ιαπωνία.

Η μακρά διάρκεια ζωής της Ιαπωνίας τροφοδοτείται από τα χαμηλά ποσοστά καρδιακών παθήσεων και καρκίνου – ειδικά του μαστού και του προστάτη – που προκαλούνται από δίαιτες πλούσιες σε ψάρια και λαχανικά και περιορισμένο κόκκινο κρέας και αλάτι, ανέφερε το πρακτορείο.

Οι ειδικοί αποδίδουν επίσης την εκπληκτική μακροζωία στους ηλικιωμένους που παραμένουν δραστήριοι μέχρι τα βαθιά γεράματα – περπάτημα, δημόσια συγκοινωνία, άσκηση και Radio Taiso, μια τρίλεπτη προπόνηση που μεταδίδεται καθημερινά στην τηλεόραση.

Η κυβέρνηση άρχισε να παρακολουθεί άτομα ηλικίας 100 ετών και άνω το 1963, όταν υπήρχαν μόλις 153 αιωνόβιοι.

Όμως, ενώ ορισμένοι Ιάπωνες πολίτες ζουν περισσότερο, η χώρα κατέγραψε σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότερους θανάτους από γεννήσεις το 2024 – την πιο απότομη μείωση του πληθυσμού της σε ένα έτος από τότε που ξεκίνησαν οι κυβερνητικές έρευνες πριν από σχεδόν έξι δεκαετίες.

Ο πληθυσμός – ο οποίος κορυφώθηκε σε περίπου 126,6 εκατομμύρια το 2009 – μειώνεται σταθερά από τότε, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών τον περασμένο μήνα.

Πέρυσι, η Ιαπωνία σημείωσε δύο ρεκόρ – ένα ιστορικό χαμηλό στις γεννήσεις και ένα ρεκόρ στους θανάτους.

Μόλις 687.689 γεννήσεις καταγράφηκαν το 2024, ο χαμηλότερος από το 1968 οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή. Από την άλλη πλευρά, 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν, ανεβάζοντας τον συνολικό πληθυσμό στα 120 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η συνεχώς αυξανόμενη κρίση γεννήσεων ώθησε την ιαπωνική κυβέρνηση να προωθήσει πολιτικές προσανατολισμένες στην οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν παιδικής μέριμνας, της διευρυμένης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και των μικρότερων εβδομάδων εργασίας για να βοηθήσει εν μέρει στην απελευθέρωση χρόνου για αναπαραγωγή.

