Άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του εραστή της ενώ κοιμόταν - Η παρανοϊκή χαμογελαστή φωτογραφία

Άναυδοι έμειναν οι αστυνομική από την παρανοϊκή συμπεριφορά μίας γυναίκας, η οποία συνελήφθη επειδή επιτέθηκε με τσεκούρι στον φίλο της που κοιμόταν, χτυπώντας τον στο κεφάλι, αλλά μετά βίας μπορούσε να συγκρατήσει το χαμόγελό της, στη φωτογραφία στα κρατητήρια.

Η Λένα Ντεολιβέιρα, 23 ετών, φέρεται να επιτέθηκε στον φίλο της, Τζόναθαν Γρανάδο με ένα τσεκούρι χωρίς προειδοποίηση, ενώ το ζευγάρι έμενε σε ένα γκαράζ στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα, όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία που ειδοποιήθηκε από τους γείτονες.

Ένας άλλος άνδρας που έμενε επίσης στο γκαράζ αναγνώρισε την Ντεολιβέιρα ως την επιτιθέμενη και είπε ότι ήταν άστεγη και συχνά έβρισκε προσωρινό κατάλυμα στο γκαράζ και σε άλλα σπίτια της γειτονιάς, ανέφερε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του στην αστυνομία, είπε ότι ξύπνησε από αιματοβαμμένες κραυγές και είδε την 23χρονη να χτυπάει τον άνδρα με το τσεκούρι.

"Πιστεύει ότι υπήρξαν δύο χτυπήματα, διότι όταν πλησίασε [τον Γρανάδο], φαινόταν σαν να έλειπαν ένα ή δύο από τα δάχτυλα του Johnny ή "να κρέμονταν"", ανέφεραν τα έγγραφα κατηγορίας για τη μαρτυρία του μάρτυρα. "Είδε αίμα και ένα σημάδι στο κρανίο του Τζόνι".

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα δάχτυλά του είχαν υποστεί σοβαρά τραύματα από την επίθεση και το κεφάλι του είχε ένα μεγάλο κόψιμο, όπως αναφέρουν τα έγγραφα.

Η Ντεολιβέιρα κατάφερε να διαφύγει από τη σκηνή, αλλά συνελήφθη δύο μέρες αργότερα. Αίσθηση προκάλεσε στους αστυνομικούς το πλατύ χαμόγελό της στη φωτογραφία της, ως κρατούμενη αφού συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας και βαριά επίθεση.

Η 23χρονη κρατείται με εγγύηση 500.000 δολαρίων και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 16 Οκτωβρίου