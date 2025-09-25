Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Rihanna: Γέννησε το πρώτο της κοριτσάκι

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Rihanna και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, απέκτησαν το πρώτο τους κοριτσάκι και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Το νεογέννητο πήρε το όνομά του από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του πατέρα της, με μια μικρή παραλλαγή. Η Rihanna ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης τους, Rocki Irish Mayers, μέσω ανάρτησης στο Instagram. Περιελάμβανε μια τρυφερή φωτογραφία όπου κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά της, συνοδευόμενη από μια εικόνα με μικροσκοπικά ροζ γάντια πυγμαχίας.

Το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον Riot και τον RZA, και είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της Rihanna κατά τη διάρκεια του φετινού Met Gala. Η ανακοίνωση της γέννησης προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές, με το σχετικό post να συγκεντρώνει πάνω από 5 εκατομμύρια likes μέσα σε δύο ώρες.

Η πορεία της Rihanna τα τελευταία χρόνια

Πριν από λίγες εβδομάδες, η Rihanna, που κατάγεται από την Μπαρμπάντος και το πραγματικό της όνομα είναι Robyn Fenty, γιόρτασε τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ. Οι ακόλουθοί της την συνεχάρησαν και δήλωσαν ανυπομονησία για το επόμενο μουσικό της έργο, καθώς έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από τον τελευταίο της δίσκο, το "Anti".

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Rihanna έδωσε έμφαση σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδρύοντας πετυχημένες εταιρείες όπως η επωνυμία καλλυντικών Fenty Beauty και τη σειρά εσωρούχων Savage X Fenty. Η περιουσία της εκτιμάται από το Forbes σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

https://www.instagram.com/p/DG9YvUnyLw0/

Η Rihanna δημοσιοποίησε την εγκυμοσύνη της όταν εμφανίστηκε στο Met Gala τον Μάιο με ενδυμασία που αναδείκνυε την κοιλιά της. Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, ανέφερε: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε στον κόσμο τι ετοιμάζαμε». Η ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης της είχε γίνει με ιδιαίτερο τρόπο τον Φεβρουάριο του 2023, όταν αποκάλυψε την είδηση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο ημίχρονο του Super Bowl, φορώντας ένα κόκκινο κορμάκι.

Η οικογένειά τους μεγαλώνει σε μια περίοδο που το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης για άλλους λόγους. Τον Φεβρουάριο, ο A$AP Rocky αθωώθηκε από την κατηγορία για χρήση όπλου σε βάρος πρώην φίλου του, σε μια δίκη όπου η Rihanna είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο με τους δύο γιους τους.

