Οι επιστήμονες μετατρέπουν τα κύτταρα του ανθρώπινου δέρματος σε «λειτουργικά» ωάρια

Οι επιστήμονες έχουν μετατρέψει το DNA από κύτταρα ανθρώπινου δέρματος σε «λειτουργικά» ωάρια που είναι ικανά να παράγουν έμβρυα πρώιμου σταδίου. 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι επιστήμονες μετατρέπουν τα κύτταρα του ανθρώπινου δέρματος σε «λειτουργικά» ωάρια
Αρχείου AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία έρευνα, αν και σε πρώιμο στάδιο, δίνει ελπίδα για το μέλλον της γονιμότητας.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) μπορεί να βοηθήσει, αλλά εάν η γυναίκα δεν έχει ωάρια για γονιμοποίηση, είτε θα εγκαταλείψει, είτε θα καταφύγει σε δότρια. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές εργάστηκαν για χρόνια για να δημιουργήσουν ωάρια για γυναίκες που τα στερούνται. Μέχρι στιγμής έχουν πετύχει μόνο σε ποντίκια, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

Σε μια εργασία που μόλις δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, μια ομάδα επιστημόνων αναφέρει ότι έχουν - ατελώς - φτιάξει γονιμοποιήσιμα ανθρώπινα ωάρια από κύτταρα δέρματος.

Αυτή η έρευνα πρώιμου σταδίου θα μπορούσε μια μέρα να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη θεραπεία της υπογονιμότητας για γυναίκες προχωρημένης ηλικίας μητρότητας «ή εκείνες που δεν είναι σε θέση να παράγουν βιώσιμα ωάρια λόγω προηγούμενης θεραπείας καρκίνου ή άλλων αιτιών», σύμφωνα με μια ανάρτηση του OHSU.

Η ομάδα με έδρα το Πόρτλαντ σημείωσε αρκετούς περιορισμούς στη μελέτη απόδειξης της ιδέας, ιδίως ότι όλα τα έμβρυα είχαν χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Η έρευνα σε πρώιμο στάδιο χρησιμοποίησε μια τεχνική που περιλαμβάνει τη μετακίνηση ενός πυρήνα κυττάρων δέρματος σε ένα ωάριο δότη απογυμνωμένο από τον πυρήνα του, μια επεξεργασία που πρωτοστάτησε στην κλωνοποίηση του προβάτου Dolly το 1997.

Ενώ η Ντόλι δημιουργήθηκε μετά την κλωνοποίηση ενός γονέα, η εργασία των ερευνητών είχε ως αποτέλεσμα έμβρυα με χρωμοσώματα που συνεισέφεραν και οι δύο γονείς.

Britain Obit Cloning Scientist

Αυτή η φωτογραφία αρχείου της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου 1997 δείχνει την επτά μηνών Dolly, το γενετικά κλωνοποιημένο πρόβατο, να κοιτάζει προς την κάμερα στο Ινστιτούτο Roslin στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Ο Κιθ Κάμπελ, διακεκριμένος βιολόγος που εργάστηκε για την κλωνοποίηση του προβάτου Ντόλι, πέθανε σε ηλικία 58 ετών, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012.

AP/Paul Clements

Η ομάδα του Όρεγκον ακολούθησε παρόμοια προσέγγιση συλλέγοντας κύτταρα δέρματος από γυναίκες και αφαιρώντας τον πυρήνα από καθεμία.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισαν οι επιστήμονες ήταν ότι τα υγιή ανθρώπινα ωάρια περιέχουν μόνο 23 χρωμοσώματα. Άλλα 23 φτάνουν στο σπέρμα κατά τη γονιμοποίηση και χρειάζονται για να εξελιχθεί το γονιμοποιημένο ωάριο σε έμβρυο και τελικά σε μωρό.

Η ομάδα του Όρεγκον περιέγραψε πώς ξεπέρασαν το πρόβλημα της περίσσειας χρωμοσωμάτων. Αφού γονιμοποίησαν τα ωάρια με σπέρμα, τα ενεργοποίησαν χρησιμοποιώντας μια ένωση που ονομάζεται ροσκοβιτίνη. Αυτό έκανε τα ωάρια να μετακινήσουν περίπου τα μισά από τα χρωμοσώματά τους σε μια δομή που ονομάζεται πολικό σώμα, αφήνοντας τα υπόλοιπα χρωμοσώματα να ζευγαρώσουν με αυτά από το σπέρμα.

Από τα 82 ωάρια που δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο του Όρεγκον, λιγότερο από το 10% αναπτύχθηκε στο στάδιο που τα έμβρυα εξωσωματικής γονιμοποίησης συνήθως μεταφέρονται στη μήτρα της μητέρας, υποδηλώνοντας ότι η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Κανένα δεν καλλιεργήθηκε πέρα από έξι ημέρες.

Ωστόσο, ο ανώτερος συγγραφέας της μελέτης Shoukhrat Mitalipov, διευθυντής του Κέντρου Εμβρυϊκών Κυττάρων και Γονιδιακής Θεραπείας OHSU, σημείωσε ότι οι ερευνητές «πέτυχαν κάτι που θεωρούνταν αδύνατο».

Οι ερευνητές «αναμένουν τουλάχιστον μια δεκαετία περαιτέρω έρευνας προτού η προσέγγιση κριθεί ασφαλής ή αρκετά αποτελεσματική για να προχωρήσει σε μια κλινική δοκιμή, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι μια τέτοια δοκιμή θα επιτρεπόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του OHSU.

Η μελέτη σημειώνει ότι ενώ η έρευνα δείχνει δυνατότητες, «απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια πριν από μελλοντικές κλινικές εφαρμογές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στην Ιατρική: Καθρέφτης που «σκανάρει» το σώμα και εμφυτεύσιμος αισθητήρας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος πιτσαρίας έφαγε πίτσα ανταγωνιστή μπροστά σε πελάτες και απολύθηκε

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το μικρό Daihatsu Copen

10:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις και στην Ελλάδα από την απεργία των Γάλλων ελεγκτών - «Ντόμινο» οι ακυρώσεις πτήσεων

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γινόταν αν οι έρημοι εξαφανίζονταν από τη Γη: Οι δραματικές επιπτώσεις που θα είχε στον πλανήτη μας

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο για την άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στον αέρα: Μεθυσμένη επιβάτιδα οδήγησε πτήση σε αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ολομέλεια η ψήφιση του νομοσχεδίου για την έγκριση των συμβάσεων για τις φρεγάτες Belharra

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Kατέθεσε μήνυση κατά του πρώην αγαπημένου της Ray J - «Θα σκάσει βόμβα χειρότερη...από την υπόθεση Diddy»

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα σκληρή μάχη για τη ζωή του δίνει ο αστυνομικός που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο - Τι λέει λίγο πριν το δικαστήριο

10:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ρεάλ - Ολυμπιακός: Ψάχνει νίκη και στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Δικαίωμά μου είναι να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου – Όταν λέω “μέχρι τέλους”, το εννοώ»

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Δύο αεροσκάφη της Delta συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia – Τραυματίστηκε αεροσυνοδός

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robbie Williams: Τι θα γίνει με την αποψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η πρόγνωση του καιρού

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Ελπιδοφόρα έρευνα: Οι επιστήμονες μετατρέπουν τα κύτταρα του ανθρώπινου δέρματος σε «λειτουργικά» ωάρια

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα εισήλθε στα παλαιστινιακά ύδατα

10:07ΚΟΣΜΟΣ

«Σεισμός» στη μουσική βιομηχανία: Universal και Warner πλησιάζουν σε συμφωνίες AI στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο για την άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα σκληρή μάχη για τη ζωή του δίνει ο αστυνομικός που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο - Τι λέει λίγο πριν το δικαστήριο

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Δικαίωμά μου είναι να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου – Όταν λέω “μέχρι τέλους”, το εννοώ»

09:05LIFESTYLE

«Κόλαφος» ο Γιάννης Μπέζος για τους "δημοσιοσχεσίστες" ηθοποιούς - «Αυτά είναι "κονσομασιόν", κακή εκδοχή της showbiz»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε 44χρονο που οδηγούσε πατίνι

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robbie Williams: Τι θα γίνει με την αποψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η πρόγνωση του καιρού

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα εισήλθε στα παλαιστινιακά ύδατα

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ που έπεσε στη θάλασσα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι κορυφές του Ολύμπου «ντύθηκαν» στα λευκά – Χιόνια και θερμοκρασίες υπό του μηδενός

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εικονικά τιμολόγια: Το modus operandi της σπείρας, οι εταιρείες βιτρίνες, ο φυλακισμένος συνεργάτης του αρχηγού, το ΕΣΠΑ και η εμπλοκή Κοκλώνη

08:13ΚΟΣΜΟΣ

March to Gaza: Αναχαιτίστηκε το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» στα ανοιχτά της Γάζας

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ