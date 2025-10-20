Τουρκία: Η Μιλένα Μαντσίνι πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση στην Κωνσταντινούπολη

Η Μιλένα Μαντσίνι, μια 56χρονη επιχειρηματίας, πέθανε μετά από είκοσι ημέρες νοσηλείας σε εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, χωρίς ποτέ να αναρρώσει. Είχε εισαχθεί μετά από ένα απροσδόκητο περιστατικό κατά τη διάρκεια λιποαναρρόφησης στην τουρκική μητρόπολη.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί άμεσα από ιατρικές πηγές, η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο στομάχι της κατά τη διάρκεια αισθητικής χειρουργικής επέμβασης.

Η Μιλένα Μαντσίνι, μεσίτρια ακινήτων, είναι κόρη του βιομηχάνου Άλβαρο Μαντσίνι , ενός από τους ιδρυτές και διευθυντές της Indexa SpA , μιας εταιρείας που ειδικεύεται στη βιομηχανική συντήρηση και τις υπηρεσίες.

Η αδερφή της, Ρίτα, είναι μια διάσημη βιολόγος που ασκεί το επάγγελμα στη Ρώμη, όπου διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήμιο La Sapienza. Είχε δύο κόρες.